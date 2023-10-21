Окупанти атакували Кривий Ріг ракетами та ударними дронами — є загиблий

Наслідки обстрілу у Кривому Розі. Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські окупанти атакували Кривий Ріг ракетами та ударними БпЛА. Внаслідок цього є влучання, через що одна людина загинула.

Про це повідомив начальник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

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Хто постраждав

За його словами, армія РФ влучила по дачному кооперативу в передмісті, вбивши чоловіка 1963 року народження. Його дружина була шпиталізована у важкому стані.

Наслідки обстрілу у Кривому Розі. Фото: Дніпропетровська ОВА

Наслідки атаки

Через обстріл було пошкоджено три будинки. Пожежу, яка виникла внаслідок удару, була швидко ліквідована рятувальниками.

"Пізно ввечері була ще одна атака ракетами та БпЛА. Пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури. Пожежа, що виникла, була також оперативно ліквідована. Головне — без втрат", — додав Вілкул.

Наслідки обстрілу у Кривому Розі. Фото: Дніпропетровська ОВА

Він зауважив, що у Кривому Розі продовжують без змін працювати вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи.

Скриншот допису Олександра Вілкула

Нагадаємо, вчора, 20 жовтня, пізно ввечері в Кривому Розі пролунали вибухи, ворог здійснював ракетний обстріл міста.