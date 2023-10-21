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Окупанти атакували Кривий Ріг ракетами та ударними дронами — є загиблий

21 жовтня 2023 09:45
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Окупанти атакували Кривий Ріг ракетами та ударними дронами — є загиблий
Наслідки обстрілу у Кривому Розі. Фото: Дніпропетровська ОВА
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російські окупанти атакували Кривий Ріг ракетами та ударними БпЛА. Внаслідок цього є влучання, через що одна людина загинула.

Про це повідомив начальник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

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Хто постраждав

За його словами, армія РФ влучила по дачному кооперативу в передмісті, вбивши чоловіка 1963 року народження. Його дружина була шпиталізована у важкому стані. 

атака БпЛА на Кривий Ріг
Наслідки обстрілу у Кривому Розі. Фото: Дніпропетровська ОВА

Наслідки атаки

Через обстріл було пошкоджено три будинки. Пожежу, яка виникла внаслідок удару, була швидко ліквідована рятувальниками.

"Пізно ввечері була ще одна атака ракетами та БпЛА. Пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури. Пожежа, що виникла, була також оперативно ліквідована. Головне — без втрат", — додав Вілкул. 

атака БпЛА на Кривий Ріг
Наслідки обстрілу у Кривому Розі. Фото: Дніпропетровська ОВА

Він зауважив, що у Кривому Розі продовжують без змін працювати вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи.

атака БпЛА на Кривий Ріг
Скриншот допису Олександра Вілкула

Нагадаємо, вчора, 20 жовтня, пізно ввечері в Кривому Розі пролунали вибухи, ворог здійснював ракетний обстріл міста.

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