Повторні вибухи в Кривому Розі зараз 20 жовтня — атака на місто триває

У Кривому Розі повторні вибухи: атака на місто триває
Вибухи в Кривому Розі зараз, 20 жовтня, лунають вже повторно, адже близько 23:30 ворог здійснював ракетний обстріл міста. Зараз багатьох областях України, зокрема Запорізькій, Дніпропетровській та інших продовжує тривати небезпека.
Про це повідомляють місцеві пабліки.
Оновлено 00:00. У Кривому Розі чути повторні вибухи. Таким чином місто вже з годину під безжалісним обстрілом ворога. Однак цього разу за допомогою безпілотників.
Однак деякі телеграм-канали, як "Днепр Инфо", повідомляють, що в Кривому Розі працюють сили ППО. Наразі немає офіційної інформації щодо цього, тож чекаємо повідомлень від військових чи місцевої влади.
Оновлено 00:04. ЗМІ повідомляють, що зараз триває дорозвідка повітряного простору над "червоними" областями. Однак повітряна тривога досі триває в таких областях:
- Кіровоградській,
- Дніпропетровській,
- Запорізький,
- Донецькій,
- Миколаївській,
- Херсонській.
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