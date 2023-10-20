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У Кривому Розі повторні вибухи: атака на місто триває

20 жовтня 2023 23:59
оновлено: 00:10
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повторні вибухи в Кривому Розі зараз 20 жовтня — атака на місто триває
Дим підіймається після вибуху за містом. Фото:
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Кривому Розі зараз, 20 жовтня, лунають вже повторно, адже близько 23:30 ворог здійснював ракетний обстріл міста. Зараз багатьох областях України, зокрема Запорізькій, Дніпропетровській та інших продовжує тривати небезпека. 

Про це повідомляють місцеві пабліки.

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Оновлено 00:00. У Кривому Розі чути повторні вибухи. Таким чином місто вже з годину під безжалісним обстрілом ворога. Однак цього разу за допомогою безпілотників.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Перший Міський. Кривий Ріг"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Перший Міський. Кривий Ріг"

Однак деякі телеграм-канали, як "Днепр Инфо", повідомляють, що в Кривому Розі працюють сили ППО. Наразі немає офіційної інформації щодо цього, тож чекаємо повідомлень від військових чи місцевої влади.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Днепр Инфо"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Днепр Инфо"

Оновлено 00:04. ЗМІ повідомляють, що зараз триває дорозвідка повітряного простору над "червоними" областями. Однак повітряна тривога досі триває в таких областях:

  • Кіровоградській,
  • Дніпропетровській,
  • Запорізький,
  • Донецькій,
  • Миколаївській,
  • Херсонській.
Мапа повітряних тривог в Україні зараз 21 жовтня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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