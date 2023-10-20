Повторні вибухи в Кривому Розі зараз 20 жовтня — атака на місто триває

Дим підіймається після вибуху за містом. Фото:

Вибухи в Кривому Розі зараз, 20 жовтня, лунають вже повторно, адже близько 23:30 ворог здійснював ракетний обстріл міста. Зараз багатьох областях України, зокрема Запорізькій, Дніпропетровській та інших продовжує тривати небезпека.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

Читайте також:

Оновлено 00:00. У Кривому Розі чути повторні вибухи. Таким чином місто вже з годину під безжалісним обстрілом ворога. Однак цього разу за допомогою безпілотників.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Перший Міський. Кривий Ріг"

Однак деякі телеграм-канали, як "Днепр Инфо", повідомляють, що в Кривому Розі працюють сили ППО. Наразі немає офіційної інформації щодо цього, тож чекаємо повідомлень від військових чи місцевої влади.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Днепр Инфо"

Оновлено 00:04. ЗМІ повідомляють, що зараз триває дорозвідка повітряного простору над "червоними" областями. Однак повітряна тривога досі триває в таких областях:

Кіровоградській,

Дніпропетровській,

Запорізький,

Донецькій,

Миколаївській,

Херсонській.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Новина доповнюється...