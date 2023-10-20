Вибухи в Кривому Розі зараз 20 жовтня — ракетний обстріл

Вибухи в Кривому Розі: ракетний обстріл
Вибухи в Кривому Розі в п'ятницю, 20 жовтня, пролунали близько 23:00. Ворог намагається атакувати місто, ймовірно, ракетами Х-59. Наразі в Дніпропетровській області, де розташований Кривий Ріг, та інших областях оголошено повітряну тривогу.
Про вибухи повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Вибухи в Кривому Розі зараз 20 жовтня
Оновлено 23:08. У Кривому Розі прогриміли вибухи. Вілкул зазначив, що місто зазнало ракетної атаки.
За даними моніторингового каналу "Николаевский Ванек", місто, ймовірно, під атакою ракет Х-59. Також зараз є ракетна небезпека для Дніпропетровської та Кіровоградської областей.
Оновлено 23:13. Наразі повітряна тривога охопила такі області:
- Харківська,
- Дніпропетровська,
- Кіровоградська,
- Миколаївська,
- Херсонська.
Бригадний генерал юстиції Сергій Мельник "Марсель" повідомляє про пуски ракет та закликає харків'ян перебувати в укриттях.
Своєю чергою, Повітряні сили попереджають про ракетну небезпеку в "червоних" областях.
Нагадаємо, що ввечері 20 жовтня в тимчасово окупованому Криму пролунали декілька потужних вибухів. Ймовірно, є "приліт".
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