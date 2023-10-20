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Вибухи в Кривому Розі: ракетний обстріл

20 жовтня 2023 23:07
оновлено: 23:42
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Кривому Розі зараз 20 жовтня — ракетний обстріл
Дим підіймається після вибуху вночі в місті. Фото: AP
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Кривому Розі в п'ятницю, 20 жовтня, пролунали близько 23:00. Ворог намагається атакувати місто, ймовірно, ракетами Х-59. Наразі в Дніпропетровській області, де розташований Кривий Ріг, та інших областях оголошено повітряну тривогу. 

Про вибухи повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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Вибухи в Кривому Розі зараз 20 жовтня

Оновлено 23:08. У Кривому Розі прогриміли вибухи. Вілкул зазначив, що місто зазнало ракетної атаки.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Олександра Вілкула
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Олександра Вілкула

За даними моніторингового каналу "Николаевский Ванек", місто, ймовірно, під атакою ракет Х-59. Також зараз є ракетна небезпека для Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевкий Ванек"

Оновлено 23:13. Наразі повітряна тривога охопила такі області:

  • Харківська,
  • Дніпропетровська,
  • Кіровоградська, 
  • Миколаївська,
  • Херсонська.
Мапа повітряних тривог в Україні зараз, 20 жовтня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Бригадний генерал юстиції Сергій Мельник "Марсель" повідомляє про пуски ракет та закликає харків'ян перебувати в укриттях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Сергія Мельника "Марсель"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Сергія Мельника "Марсель"

Своєю чергою, Повітряні сили попереджають про ракетну небезпеку в "червоних" областях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні Сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Нагадаємо, що ввечері 20 жовтня в тимчасово окупованому Криму пролунали декілька потужних вибухів. Ймовірно, є "приліт".

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