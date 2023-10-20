Вибухи в Кривому Розі зараз 20 жовтня — ракетний обстріл

Дим підіймається після вибуху вночі в місті. Фото: AP

Вибухи в Кривому Розі в п'ятницю, 20 жовтня, пролунали близько 23:00. Ворог намагається атакувати місто, ймовірно, ракетами Х-59. Наразі в Дніпропетровській області, де розташований Кривий Ріг, та інших областях оголошено повітряну тривогу.

Про вибухи повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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Вибухи в Кривому Розі зараз 20 жовтня

Оновлено 23:08. У Кривому Розі прогриміли вибухи. Вілкул зазначив, що місто зазнало ракетної атаки.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Олександра Вілкула

За даними моніторингового каналу "Николаевский Ванек", місто, ймовірно, під атакою ракет Х-59. Також зараз є ракетна небезпека для Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевкий Ванек"

Оновлено 23:13. Наразі повітряна тривога охопила такі області:

Харківська,

Дніпропетровська,

Кіровоградська,

Миколаївська,

Херсонська.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Бригадний генерал юстиції Сергій Мельник "Марсель" повідомляє про пуски ракет та закликає харків'ян перебувати в укриттях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Сергія Мельника "Марсель"

Своєю чергою, Повітряні сили попереджають про ракетну небезпеку в "червоних" областях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Нагадаємо, що ввечері 20 жовтня в тимчасово окупованому Криму пролунали декілька потужних вибухів. Ймовірно, є "приліт".