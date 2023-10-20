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Взрывы в Кривом Роге: ракетный обстрел

20 октября 2023 23:07
обновлено: 23:42
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Кривом Роге сейчас 20 октября — ракетный обстрел
Дым поднимается после взрыва в городе ночью. Фото: AP
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Кривом Роге в пятницу, 20 октября, раздались около 23:00. Враг пытается атаковать город, вероятно, ракетами Х-59. В Днепропетровской области, где расположен Кривой Рог, и других областях объявлена воздушная тревога.

О взрывах сообщает председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

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Взрывы в Кривом Роге сейчас 20 октября

Обновлено 23:08. В Кривом Роге прогремели взрывы. Вилкул отметил, что город под ракетной атакой.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Александра Вилкула
Скриншот сообщения из телеграмм-канала Александра Вилкула

По данным мониторингового канала "Николаевский Ванек", город предположительно под атакой ракет Х-59. Также сейчас есть ракетная опасность для Днепропетровской и Кировоградской областей.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Обновлено 23:13. В настоящее время воздушная тревога охватила следующие области:

  • Харьковская,
  • Днепропетровская,
  • Кировоградская,
  • Николаевская,
  • Херсонская.
Карта воздушных тревог в Украине сейчас, 20 октября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Бригадный генерал юстиции Сергей Мельник "Марсель" сообщает о пусках ракет и призывает харьковчан находиться в укрытиях.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Сергея Мельника "Марсель"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала Сергея Мельника "Марсель"

В свою очередь, Воздушные силы предупреждают о ракетной опасности в "красных" областях.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные Силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные Силы ВС Украины"

Напомним, что вечером 20 октября во временно оккупированном Крыму прогремели несколько мощных взрывов. Вероятно, есть "прилет".

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