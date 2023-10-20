Взрывы в Кривом Роге сейчас 20 октября — ракетный обстрел

Взрывы в Кривом Роге: ракетный обстрел
Взрывы в Кривом Роге в пятницу, 20 октября, раздались около 23:00. Враг пытается атаковать город, вероятно, ракетами Х-59. В Днепропетровской области, где расположен Кривой Рог, и других областях объявлена воздушная тревога.
О взрывах сообщает председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
Взрывы в Кривом Роге сейчас 20 октября
Обновлено 23:08. В Кривом Роге прогремели взрывы. Вилкул отметил, что город под ракетной атакой.
По данным мониторингового канала "Николаевский Ванек", город предположительно под атакой ракет Х-59. Также сейчас есть ракетная опасность для Днепропетровской и Кировоградской областей.
Обновлено 23:13. В настоящее время воздушная тревога охватила следующие области:
- Харьковская,
- Днепропетровская,
- Кировоградская,
- Николаевская,
- Херсонская.
Бригадный генерал юстиции Сергей Мельник "Марсель" сообщает о пусках ракет и призывает харьковчан находиться в укрытиях.
В свою очередь, Воздушные силы предупреждают о ракетной опасности в "красных" областях.
Напомним, что вечером 20 октября во временно оккупированном Крыму прогремели несколько мощных взрывов. Вероятно, есть "прилет".
Читайте Новини.LIVE!