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У Криму пролунала серія потужних вибухів

20 жовтня 2023 18:38
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Криму пролунала серія потужних вибухів
Сліди від диму у небі внаслідок вибухів. Фото: Атеш\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Увечері 20 жовтня в тимчасово окупованому Криму пролунали декілька потужних вибухів. Ймовірно, є "приліт". 

Про це повідомляє партизанський рух Атеш

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Згідно з інформацією агента руху "Атеш", чотири потужні вибухи пролунали у Джанкої, що в тимчасово окупованому Криму. Повідомляється, що ймовірно є "приліт". 

Про це також пишуть і місцеві пабліки у Telegram. Варто зазначити, що перед цим окупаційна влада оголосила повітряну тривогу в регіоні, пізніше повідомляли про вибухи у Севастополі. 

Вибухи в Криму Джанкой
Сліди від диму у небі внаслідок вибухів. Фото: Труха Крим/Telegram

Нагадаємо, ввечері 18 жовтня у тимчасово окупованому Севастополі пролунав потужний вибух. Після нього на півострові оголосили повітряну тривогу. 

До слова, росіяни у тимчасово окупованому Криму розмістили надзвукові винищувачі, які є носіями балістичних ракет. Таким чином армія-агресорка намагається компенсувати часткові втрати свого Чорноморського флоту.

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