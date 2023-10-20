У Криму пролунала серія потужних вибухів
Увечері 20 жовтня в тимчасово окупованому Криму пролунали декілька потужних вибухів. Ймовірно, є "приліт".
Про це повідомляє партизанський рух Атеш.
Вибухи в Криму
Згідно з інформацією агента руху "Атеш", чотири потужні вибухи пролунали у Джанкої, що в тимчасово окупованому Криму. Повідомляється, що ймовірно є "приліт".
Про це також пишуть і місцеві пабліки у Telegram. Варто зазначити, що перед цим окупаційна влада оголосила повітряну тривогу в регіоні, пізніше повідомляли про вибухи у Севастополі.
Нагадаємо, ввечері 18 жовтня у тимчасово окупованому Севастополі пролунав потужний вибух. Після нього на півострові оголосили повітряну тривогу.
До слова, росіяни у тимчасово окупованому Криму розмістили надзвукові винищувачі, які є носіями балістичних ракет. Таким чином армія-агресорка намагається компенсувати часткові втрати свого Чорноморського флоту.
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