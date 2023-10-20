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В Крыму раздалась серия мощных взрывов

20 октября 2023 18:38
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Крыму раздалась серия мощных взрывов
Следы от дыма в небе в результате взрывов. Фото: Атеш\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Вечером 20 октября во временно оккупированном Крыму прогремели несколько мощных взрывов. Вероятно, есть "прилет".

Об этом сообщает партизанское движение Атеш.

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Согласно информации агента движения "Атеш", четыре мощных взрыва прогремели в Джанкое во временно оккупированном Крыму. Сообщается, что, вероятно, есть "прилет".

Об этом пишут и местные паблики в Telegram. Стоит отметить, что перед этим оккупационные власти объявили о воздушной тревоге в регионе, позже сообщали о взрывах в Севастополе.

Взрывы в Крыму Джанкой
Следы от дыма в небе в результате взрывов. Фото: Труха Крым/Telegram

Напомним, вечером 18 октября во временно оккупированном Севастополе раздался мощный взрыв. После него на полуострове была объявлена воздушная тревога.

К слову, россияне во временно оккупированном Крыму разместили сверхзвуковые истребители, являющиеся носителями баллистических ракет. Таким образом, армия-агрессор пытается компенсировать частичные потери своего Черноморского флота.

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