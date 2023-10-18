У Севастополі пролунав потужний вибух

Вибух у Севастополі. Фото: соцмережі

Сьогодні ввечері, 18 жовтня, у тимчасово окупованому Севастополі пролунав потужний вибух. Після нього на півострові оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал.

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Вибух у Севастополі

"У всіх районах Севастополя було чути гучний вибух", — йдеться у повідомленні.

Вибух у Севастополі. Фото: t.me/Crimeanwind

Вибух у Севастополі. Фото: t.me/Crimeanwind

Допис місцевого Telegram-каналу. Фото: скриншот

Місцеві мешканці вже коментують вибух у Севастополі:

Повідомлення місцевих мешканців. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки України розповіли подробиці спецоперації у Чорному морі. Йдеться про газовидобувні "вишки Бойка", які Росія окупувала після анексії Криму.

Також ми писали, що в ніч проти 17 жовтня Сили оборони України вперше застосували ракети ATACMS американського виробництва, які днями таємно передали в Україну. Це сталося під час атаки по захопленому аеродрому в Бердянську Запорізької області.