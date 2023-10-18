В Севастополе раздался мощный взрыв
Сегодня вечером, 18 октября, во временно оккупированном Севастополе раздался мощный взрыв. После него на полуострове объявили воздушную тревогу.
Об этом сообщает местный Telegram-канал.
Взрыв в Севастополе
"Во всех районах Севастополя был слышен громкий взрыв", — говорится в сообщении.
Местные жители уже комментируют взрыв в Севастополе:
Напомним, в Главном управлении разведки Украины рассказали подробности спецоперации в Черном море. Речь идет о газодобывающих "вышках Бойко", которые Россия оккупировала после аннексии Крыма.
Также мы писали, что в ночь на 17 октября Силы обороны Украины впервые применили ракеты ATACMS американского производства, которые на днях тайно передали в Украину. Это произошло во время атаки по захваченному аэродрому в Бердянске Запорожской области.
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