ЗСУ влучили по складах озброєння Чорноморського флоту окупантів в Криму

Вибух на території військової частини у Криму. Фото: Скриншот

В тимчасово окупованому Криму ввечері 18 жовтня ракета влучила по складах озброєння Чорноморського флоту російських окупантів у Криму. Внаслідок цього є серйозні руйнування.

Про це повідомляє ASTRA.

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У Криму ввечері ракета влучила по складах зі зброєю Чорноморського флоту РФ – росЗМІ pic.twitter.com/9BVDj8nF2S — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 19, 2023

ЗСУ влучили по військових складах окупантів

Ввечері 18 жовтня ракета влучила по території складів озброєння Чорноморського флоту РФ в тимчасово окупованому Криму.

"Ракета влучила по території складів озброєння Чорноморського флоту унаслідок вечірньої ракетної атаки на Крим. Одна з ракет влучила на територію в/ч 63876 у районі селища Цукрова Голівка під Севастополем — там розташований склад озброєння Чорноморського флоту Росії", — говориться у повідомленні.

Також є інформація, що територія військової частини зазнала пошкоджень, один військовослужбовець поранений.

За даними Telegram-каналу, під час ракетної атаки з будівель МВС Севастополя евакуювали понад 350 поліцейських.

Раніше ми розповідали, що в ніч проти 17 жовтня Збройні Сили України успішно уразили район базування аеродрому в тимчасово окупованих Бердянську Запорізької області та Луганську. У результаті операції DRAGONFLY російські вороги зазнали чималих втрат.

Нагадаємо, у ніч проти 17 жовтня у тимчасово окупованому Бердянську лунали потужні вибухи. Відомо, що там був "приліт" в районі базування гелікоптерів та аеродрому. Цю інформацію підтвердили у СтратКомі ЗСУ та Бердянській МВА.