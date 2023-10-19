ЗСУ влучили по складах озброєння Чорноморського флоту окупантів в Криму
В тимчасово окупованому Криму ввечері 18 жовтня ракета влучила по складах озброєння Чорноморського флоту російських окупантів у Криму. Внаслідок цього є серйозні руйнування.
Про це повідомляє ASTRA.
У Криму ввечері ракета влучила по складах зі зброєю Чорноморського флоту РФ – росЗМІ pic.twitter.com/9BVDj8nF2S— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 19, 2023
ЗСУ влучили по військових складах окупантів
Ввечері 18 жовтня ракета влучила по території складів озброєння Чорноморського флоту РФ в тимчасово окупованому Криму.
"Ракета влучила по території складів озброєння Чорноморського флоту унаслідок вечірньої ракетної атаки на Крим. Одна з ракет влучила на територію в/ч 63876 у районі селища Цукрова Голівка під Севастополем — там розташований склад озброєння Чорноморського флоту Росії", — говориться у повідомленні.
Також є інформація, що територія військової частини зазнала пошкоджень, один військовослужбовець поранений.
За даними Telegram-каналу, під час ракетної атаки з будівель МВС Севастополя евакуювали понад 350 поліцейських.
Раніше ми розповідали, що в ніч проти 17 жовтня Збройні Сили України успішно уразили район базування аеродрому в тимчасово окупованих Бердянську Запорізької області та Луганську. У результаті операції DRAGONFLY російські вороги зазнали чималих втрат.
Нагадаємо, у ніч проти 17 жовтня у тимчасово окупованому Бердянську лунали потужні вибухи. Відомо, що там був "приліт" в районі базування гелікоптерів та аеродрому. Цю інформацію підтвердили у СтратКомі ЗСУ та Бердянській МВА.
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