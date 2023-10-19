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ЗСУ влучили по складах озброєння Чорноморського флоту окупантів в Криму

19 жовтня 2023 12:07
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
ЗСУ влучили по складах озброєння Чорноморського флоту окупантів в Криму
Вибух на території військової частини у Криму. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В тимчасово окупованому Криму ввечері 18 жовтня ракета влучила по складах озброєння Чорноморського флоту російських окупантів у Криму. Внаслідок цього є серйозні руйнування.

Про це повідомляє ASTRA.

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Ввечері 18 жовтня ракета влучила по території складів озброєння Чорноморського флоту РФ в тимчасово окупованому Криму.

"Ракета влучила по території складів озброєння Чорноморського флоту унаслідок вечірньої ракетної атаки на Крим. Одна з ракет влучила на територію в/ч 63876 у районі селища Цукрова Голівка під Севастополем — там розташований склад озброєння Чорноморського флоту Росії", — говориться у повідомленні.

Також є інформація, що територія військової частини зазнала пошкоджень, один військовослужбовець поранений.

За даними Telegram-каналу, під час ракетної атаки з будівель МВС Севастополя евакуювали понад 350 поліцейських.

Раніше ми розповідали, що в ніч проти 17 жовтня Збройні Сили України успішно уразили район базування аеродрому в тимчасово окупованих Бердянську Запорізької області та Луганську. У результаті операції DRAGONFLY російські вороги зазнали чималих втрат. 

Нагадаємо, у ніч проти 17 жовтня у тимчасово окупованому Бердянську лунали потужні вибухи. Відомо, що там був "приліт" в районі базування гелікоптерів та аеродрому. Цю інформацію підтвердили у СтратКомі ЗСУ та Бердянській МВА. 

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