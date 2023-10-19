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ВСУ попали по складам вооружения Черноморского флота оккупантов в Крыму

19 октября 2023 12:07
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
ВСУ попали по складам вооружения Черноморского флота оккупантов в Крыму
Взрыв на территории воинской части в Крыму. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Во временно оккупированном Крыму вечером 18 октября ракета попала по составам вооружения Черноморского флота российских оккупантов в Крыму. В результате есть серьезные разрушения.

Об этом сообщает ASTRA.

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Вечером 18 октября ракета попала по территории складов вооружения Черноморского флота РФ во временно оккупированном Крыму.

"Ракета попала по территории складов вооружения Черноморского флота в результате вечерней ракетной атаки на Крым. Одна из ракет попала на территорию в/ч 63876 в районе поселка Сахарная Головка под Севастополем — там расположен склад вооружения Черноморского флота России", — говорится в сообщении.

Также есть информация, что территория воинской получила разрушения, один военнослужащий ранен.

По данным местного Telegram-канала, во время ракетной атаки из зданий МВД Севастополя эвакуировали более 350 полицейских.

Ранее мы рассказывали, что в ночь на 17 октября Вооруженные Силы Украины успешно поразили район базирования аэродрома во временно оккупированных Бердянске Запорожской области и Луганске. В результате операции DRAGONFLY российские враги получили немалые потери.

Напомним, в ночь на 17 октября во временно оккупированном Бердянске раздавались мощные взрывы. Известно, что там был "прилет" в районе базирования вертолетов и аэродрома. Эту информацию подтвердили в Страткоме ВСУ и Бердянской ГВА.

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