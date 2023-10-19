ВСУ попали по складам вооружения Черноморского флота оккупантов в Крыму

Взрыв на территории воинской части в Крыму. Фото: Скриншот

Во временно оккупированном Крыму вечером 18 октября ракета попала по составам вооружения Черноморского флота российских оккупантов в Крыму. В результате есть серьезные разрушения.

Об этом сообщает ASTRA.

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В Крыму вечером ракета попала по складам с оружием Черноморского флота РФ – росСМИ pic.twitter.com/9BVDj8nF2S — Украинская правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 19, 2023

ВСУ попали по военным складам окупантов

Вечером 18 октября ракета попала по территории складов вооружения Черноморского флота РФ во временно оккупированном Крыму.

"Ракета попала по территории складов вооружения Черноморского флота в результате вечерней ракетной атаки на Крым. Одна из ракет попала на территорию в/ч 63876 в районе поселка Сахарная Головка под Севастополем — там расположен склад вооружения Черноморского флота России", — говорится в сообщении.

Также есть информация, что территория воинской получила разрушения, один военнослужащий ранен.

По данным местного Telegram-канала, во время ракетной атаки из зданий МВД Севастополя эвакуировали более 350 полицейских.

Ранее мы рассказывали, что в ночь на 17 октября Вооруженные Силы Украины успешно поразили район базирования аэродрома во временно оккупированных Бердянске Запорожской области и Луганске. В результате операции DRAGONFLY российские враги получили немалые потери.

Напомним, в ночь на 17 октября во временно оккупированном Бердянске раздавались мощные взрывы. Известно, что там был "прилет" в районе базирования вертолетов и аэродрома. Эту информацию подтвердили в Страткоме ВСУ и Бердянской ГВА.