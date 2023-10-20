Повторные взрывы в Кривом Роге сейчас 20 октября — атака на город продолжается

В Кривом Роге повторные взрывы: атака на город продолжается
Взрывы в Кривом Роге сейчас, 20 октября, раздаются уже повторно, ведь около 23:30 враг осуществлял ракетный обстрел города. Сейчас многих областях Украины, в частности, Запорожской, Днепропетровской и других продолжает продолжаться опасность.
Об этом сообщают местные паблики .
Обновлено 00:00. В Кривом Роге слышны повторные взрывы. Таким образом город уже около часа под безжалостным обстрелом врага. Однако в этот раз с помощью беспилотников.
Однако некоторые телеграмм-каналы, как "Днепр Инфо", сообщают, что в Кривом Роге работают силы ПВО. Пока нет официальной информации по этому поводу, поэтому ждем сообщений от военных или местных властей.
Обновлено 00:04. СМИ сообщают, что сейчас идет доразведка воздушного пространства над "красными" областями. Однако воздушная тревога все еще продолжается в следующих областях:
- Кировоградской,
- Днепропетровской,
- Запорожский,
- Донецкой,
- Николаевской,
- Херсонской.
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