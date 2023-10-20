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В Кривом Роге повторные взрывы: атака на город продолжается

20 октября 2023 23:59
обновлено: 00:10
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Повторные взрывы в Кривом Роге сейчас 20 октября — атака на город продолжается
Дым поднимается после взрыва за городом. Фото:
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Кривом Роге сейчас, 20 октября, раздаются уже повторно, ведь около 23:30 враг осуществлял ракетный обстрел города. Сейчас многих областях Украины, в частности, Запорожской, Днепропетровской и других продолжает продолжаться опасность.

Об этом сообщают местные паблики .

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Обновлено 00:00. В Кривом Роге слышны повторные взрывы. Таким образом город уже около часа под безжалостным обстрелом врага. Однако в этот раз с помощью беспилотников.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Первый Городской. Кривой Рог"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Первый Городской. Кривой Рог"

Однако некоторые телеграмм-каналы, как "Днепр Инфо", сообщают, что в Кривом Роге работают силы ПВО. Пока нет официальной информации по этому поводу, поэтому ждем сообщений от военных или местных властей.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Днепр Инфо"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Днепр Инфо"

Обновлено 00:04. СМИ сообщают, что сейчас идет доразведка воздушного пространства над "красными" областями. Однако воздушная тревога все еще продолжается в следующих областях:

  • Кировоградской,
  • Днепропетровской,
  • Запорожский,
  • Донецкой,
  • Николаевской,
  • Херсонской.
Карта воздушных тревог в Украине сейчас 21 октября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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