Оккупанты атаковали Кривой Рог ракетами и ударными дронами — есть погибший

Последствия обстрелов в Кривом Роге. Фото: Днепропетровская ОВА

Российские оккупанты атаковали Кривой Рог ракетами и ударными БпЛА. В результате есть попадание, из-за чего один человек погиб.

Об этом сообщил начальник Совета обороны города Александр Вилкул.

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Кто пострадал

По его словам, армия РФ попала по дачному кооперативу в пригороде, убив мужчину 1963 года рождения. Его жена была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Последствия обстрелов в Кривом Роге. Фото: Днепропетровская ОВА

Последствия атаки

Из-за обстрелов были повреждены три дома. Пожар, возникший в результате удара, был быстро ликвидирован спасателями.

"Поздно вечером была еще одна атака ракетами и БпЛА. Поврежден объект промышленной инфраструктуры. Возникший пожар был также оперативно ликвидирован. Главное — без потерь", — добавил Вилкул.

Последствия обстрелов в Кривом Роге. Фото: Днепропетровская ОВА

Он отметил, что в Кривом Роге продолжают без изменений работать вся важная инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения.

Скриншот сообщения Александра Вилкула

Напомним, вчера, 20 октября, поздно вечером в Кривом Роге раздались взрывы, враг осуществлял ракетный обстрел города.