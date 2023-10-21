Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Оккупанты атаковали Кривой Рог ракетами и ударными дронами — есть погибший arrow

Оккупанты атаковали Кривой Рог ракетами и ударными дронами — есть погибший

21 октября 2023 09:45
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Оккупанты атаковали Кривой Рог ракетами и ударными дронами — есть погибший
Последствия обстрелов в Кривом Роге. Фото: Днепропетровская ОВА
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российские оккупанты атаковали Кривой Рог ракетами и ударными БпЛА. В результате есть попадание, из-за чего один человек погиб.

Об этом сообщил начальник Совета обороны города Александр Вилкул.

Читайте также:

Кто пострадал

По его словам, армия РФ попала по дачному кооперативу в пригороде, убив мужчину 1963 года рождения. Его жена была госпитализирована в тяжелом состоянии.

атака БпЛА на Кривой Рог
Последствия обстрелов в Кривом Роге. Фото: Днепропетровская ОВА

Последствия атаки

Из-за обстрелов были повреждены три дома. Пожар, возникший в результате удара, был быстро ликвидирован спасателями.

"Поздно вечером была еще одна атака ракетами и БпЛА. Поврежден объект промышленной инфраструктуры. Возникший пожар был также оперативно ликвидирован. Главное — без потерь", — добавил Вилкул.

атака БпЛА на Кривой Рог
Последствия обстрелов в Кривом Роге. Фото: Днепропетровская ОВА

Он отметил, что в Кривом Роге продолжают без изменений работать вся важная инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения.

атака БпЛА на Кривой Рог
Скриншот сообщения Александра Вилкула

Напомним, вчера, 20 октября, поздно вечером в Кривом Роге раздались взрывы, враг осуществлял ракетный обстрел города.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

None

Атаки ВС РФ на Харьков, обучение в метро и жизнь в прифронтовом городе. Эфир Новини.LIVE

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

Актуальное по теме