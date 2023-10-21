Оккупанты атаковали Кривой Рог ракетами и ударными дронами — есть погибший
Российские оккупанты атаковали Кривой Рог ракетами и ударными БпЛА. В результате есть попадание, из-за чего один человек погиб.
Об этом сообщил начальник Совета обороны города Александр Вилкул.
Кто пострадал
По его словам, армия РФ попала по дачному кооперативу в пригороде, убив мужчину 1963 года рождения. Его жена была госпитализирована в тяжелом состоянии.
Последствия атаки
Из-за обстрелов были повреждены три дома. Пожар, возникший в результате удара, был быстро ликвидирован спасателями.
"Поздно вечером была еще одна атака ракетами и БпЛА. Поврежден объект промышленной инфраструктуры. Возникший пожар был также оперативно ликвидирован. Главное — без потерь", — добавил Вилкул.
Он отметил, что в Кривом Роге продолжают без изменений работать вся важная инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения.
Напомним, вчера, 20 октября, поздно вечером в Кривом Роге раздались взрывы, враг осуществлял ракетный обстрел города.
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