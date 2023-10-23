На Мелитопольском направлении ВСУ истощают врага вдоль всей линии фронта, — Генштаб
Идут уже 607 сутки полномасштабного вторжения РФ против Украины. Оккупанты продолжают терроризировать мирное население ракетными ударами и атаками ударных дронов. Несмотря на это, ВСУ постепенно освобождают территорию Украины, захваченную армией РФ.
Об актуальной ситуации на фронте рассказали в Генштабе ВСУ.
Обстрелы россиян
Отмечается, что российские военнослужащие нанесли ракетно-авиационный удар по Украине сегодня ночью. Они применили ударные беспилотники типа Shahed-136/131, однако силы и средства ПВО уничтожили все дроны-камикадзе.
Также за минувшие сутки произошло 90 боевых столкновений. Оккупанты нанесли в течение суток 10 ракетных и 63 авиационных ударов, 58 раз обстреляли позиции украинской армии и населенные пункты.
"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоквартирные и частные жилые дома, а также другая гражданская инфраструктура", — добавили в сообщении.
Кроме того, армия РФ нанесла удар по Константиновке в Донецкой области, использовав управляемую авиационную ракету Х-59 и зенитные управляемые ракеты С-300. В этом направлении силы ПВО уничтожили одну ракету Х-59 и все ударные БпЛА.
Ситуация на фронте
На Авдеевском направлении россияне и дальше пытаются оцепить Авдеевку, однако безуспешно, ведь украинские бойцы держат оборону, нанося оккупантам большие потери.
На Марьинском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Там украинские воины отбили 24 атаки врага.
На Бахмутском направлении ВСУ продолжают отбивать вражеские атаки. Также они ведут штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, нанося потери живой силе и технике врага.
"В городе Новая Каховка Херсонской области отмечено усиление режимных мер противником. Так называемая оккупационная полиция разыскивает до 60 российских дезертиров по всему городу", — отметили в сообщении.
В свою очередь Силы обороны ведут наступательную операцию на Мелитопольском направлении, истощая врага вдоль всей линии фронта.
Удары по оккупантам
За прошедшие сутки украинская авиация нанесла семь ударов по районам сосредоточения военной техники и личного состава армии РФ.
В общей сложности подразделения ракетных войск уничтожили четыре артиллерийских средства противника.
Уничтоженные оккупанты за минувшие сутки
За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 870 представителей оккупационной армии. Также враг потерял 12 танков, 22 боевых бронированных машин, 25 артиллерийских систем и другую военную технику.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие потери армии РФ за время войны
С самого начала полномасштабного вторжения РФ потери российского военного контингента таковы:
- личного состава — около 294 700 (+870) человек,
- танков — 5 093 (+12) единиц,
- боевых бронированных машин — 9 653 (+22) единиц,
- артиллерийских систем — 7 057 (+25) единиц,
- РСЗО — 825 (+0) единиц,
- средства ПВО — 551 (+2) единицы,
- самолетов — 320 (+0) единиц,
- вертолетов — 324 (+0) единицы,
- БпЛА оперативно-тактического уровня 5345 (+6) единиц,
- крылатые ракеты — 1 536 (+1) единиц,
- корабли /катера — 20 (+0) единиц,
- подлодки — 1 (+0) единица,
- автомобильной техники и автоцистерн — 9 419 (+15) единиц,
- специальная техника — 998 (+7) единиц.
Напомним, сегодня ночью, 23 октября, россияне атаковали Украину из разного типа вооружения, в том числе "шахедами". В результате падения обломков БпЛА в Одесской области есть повреждения. Люди не пострадали.
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