На Мелитопольском направлении ВСУ истощают врага вдоль всей линии фронта, — Генштаб

Украинские военные. Фото: Президентская бригада

Идут уже 607 сутки полномасштабного вторжения РФ против Украины. Оккупанты продолжают терроризировать мирное население ракетными ударами и атаками ударных дронов. Несмотря на это, ВСУ постепенно освобождают территорию Украины, захваченную армией РФ.

Об актуальной ситуации на фронте рассказали в Генштабе ВСУ.

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Отмечается, что российские военнослужащие нанесли ракетно-авиационный удар по Украине сегодня ночью. Они применили ударные беспилотники типа Shahed-136/131, однако силы и средства ПВО уничтожили все дроны-камикадзе.

Также за минувшие сутки произошло 90 боевых столкновений. Оккупанты нанесли в течение суток 10 ракетных и 63 авиационных ударов, 58 раз обстреляли позиции украинской армии и населенные пункты.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоквартирные и частные жилые дома, а также другая гражданская инфраструктура", — добавили в сообщении.

Кроме того, армия РФ нанесла удар по Константиновке в Донецкой области, использовав управляемую авиационную ракету Х-59 и зенитные управляемые ракеты С-300. В этом направлении силы ПВО уничтожили одну ракету Х-59 и все ударные БпЛА.

Ситуация на фронте

На Авдеевском направлении россияне и дальше пытаются оцепить Авдеевку, однако безуспешно, ведь украинские бойцы держат оборону, нанося оккупантам большие потери.

На Марьинском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Там украинские воины отбили 24 атаки врага.

Украинские военные. Фото: 92 ОШБР имени Сирко

На Бахмутском направлении ВСУ продолжают отбивать вражеские атаки. Также они ведут штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, нанося потери живой силе и технике врага.

"В городе Новая Каховка Херсонской области отмечено усиление режимных мер противником. Так называемая оккупационная полиция разыскивает до 60 российских дезертиров по всему городу", — отметили в сообщении.

В свою очередь Силы обороны ведут наступательную операцию на Мелитопольском направлении, истощая врага вдоль всей линии фронта.

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Удары по оккупантам

За прошедшие сутки украинская авиация нанесла семь ударов по районам сосредоточения военной техники и личного состава армии РФ.

В общей сложности подразделения ракетных войск уничтожили четыре артиллерийских средства противника.

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы Генштаба ВСУ

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы Генштаба ВСУ

Уничтоженные оккупанты за минувшие сутки

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 870 представителей оккупационной армии. Также враг потерял 12 танков, 22 боевых бронированных машин, 25 артиллерийских систем и другую военную технику.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие потери армии РФ за время войны

С самого начала полномасштабного вторжения РФ потери российского военного контингента таковы:

личного состава — около 294 700 (+870) человек,

танков — 5 093 (+12) единиц,

боевых бронированных машин — 9 653 (+22) единиц,

артиллерийских систем — 7 057 (+25) единиц,

РСЗО — 825 (+0) единиц,

средства ПВО — 551 (+2) единицы,

самолетов — 320 (+0) единиц,

вертолетов — 324 (+0) единицы,

БпЛА оперативно-тактического уровня 5345 (+6) единиц,

крылатые ракеты — 1 536 (+1) единиц,

корабли /катера — 20 (+0) единиц,

подлодки — 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн — 9 419 (+15) единиц,

специальная техника — 998 (+7) единиц.

Потери оккупантов по состоянию на 23 октября. Фото: Генштаб

Напомним, сегодня ночью, 23 октября, россияне атаковали Украину из разного типа вооружения, в том числе "шахедами". В результате падения обломков БпЛА в Одесской области есть повреждения. Люди не пострадали.