На Миколаївщині українські захисники знищили два ворожих "Орлани"
У Миколаївській області наші захисники знищили два розвідувальні безпілотники РФ. Сталося це сьогодні, 23 вересня.
Про це повідомляє пресслужба Сил оборони півдня України.
Які дрони було знищено
Зазначається, що було знищено саме два ворожих БпЛА "Орлан-10".
"23 вересня 2023 року, на Миколаївщині, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 2 російських розвідувальні БпЛА "Орлан-10", — йдеться у повідомленні.
Що ще "відмінусували" військові
Крім того, сьогодні одеським гвардійцям вдалося виявити спостережний комплекс "Муром-М". Його російська армія встановила для більшої продуктивності на вежі.
Проте завдяки дрону-камікадзе ворожу техніку було ліквідовано.
Нагадаємо, сили протиповітряної оборони вночі 23 вересня знищили в небі України 14 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Усього ворог цієї ночі спрямував проти України 15 дронів-камікадзе.