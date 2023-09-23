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На Миколаївщині українські захисники знищили два ворожих "Орлани"

23 вересня 2023 18:59
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На Миколаївщині українські захисники знищили два ворожих "Орлани"
Російський військовий біля БпЛА "Орлан-10". Фото: TASS
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Миколаївській області наші захисники знищили два розвідувальні безпілотники РФ. Сталося це сьогодні, 23 вересня.

Про це повідомляє пресслужба Сил оборони півдня України.

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Зазначається, що було знищено саме два ворожих БпЛА "Орлан-10".

"23 вересня 2023 року, на Миколаївщині, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 2 російських розвідувальні БпЛА "Орлан-10", — йдеться у повідомленні. 

знищення безпілотників РФ
Скриншот допису

Що ще "відмінусували" військові

Крім того, сьогодні одеським гвардійцям вдалося виявити спостережний комплекс "Муром-М". Його російська армія встановила для більшої продуктивності на вежі.

Проте завдяки дрону-камікадзе ворожу техніку було ліквідовано. 

Нагадаємо, сили протиповітряної оборони вночі 23 вересня знищили в небі України 14 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Усього ворог цієї ночі спрямував проти України 15 дронів-камікадзе.

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