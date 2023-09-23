В Николаевской области украинские защитники уничтожили два вражеских "Орлана"

Российский военный у БПЛА "Орлан-10". Фото: TASS

В Николаевской области наши защитники уничтожили два разведывательных беспилотника РФ. Случилось это сегодня, 23 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба Сил обороны юга Украины.

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Отмечается, что были уничтожены именно два вражеских БПЛА "Орлан-10".

"23 сентября 2023 года, в Николаевской области, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожены 2 российских разведывательных БПЛА "Орлан-10", — говорится в сообщении.

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Кроме того, сегодня одесским гвардейцам удалось обнаружить наблюдательный комплекс "Муром-М". Его российская армия установила для большей продуктивностии на башне.

Однако благодаря дрону-камикадзе вражеская техника была ликвидирована.

Напомним, силы противовоздушной обороны ночью 23 сентября уничтожили в небе Украины 14 ударных БПЛА типа Shahed-136/131. Всего враг этой ночью направил против Украины 15 дронов-камикадзе.