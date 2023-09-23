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В Повітряних силах розповіли, скільки "шахедів" було збито цієї ночі

23 вересня 2023 09:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Повітряних силах розповіли, скільки "шахедів" було збито цієї ночі
Робота українських сил ППО. Фото: Генштаб
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Сили протиповітряної оборони вночі 23 вересня знищили в небі України 14 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Усього ворог цієї ночі спрямував проти України 15 дронів-камікадзе.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

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Уночі 23 вересня російські загарбники атакували Україну 15 ударними БпЛА типу Shahed-136/131 із південно-східного напрямку (з боку Приморсько-Ахтарська, що в Росії).

Напрямки ударів — Запоріжжя і Дніпропетровщина.

Сили та засоби ППО Повітряних сил у взаємодії із ППО Сил оборони України знищили 14 дронів.

ППО знищили 14 ворожих дронів
Сили ППО знищили 14 ворожих БпЛА. Фото: Повітряні сили

Раніше ми повідомляли,що ворожий обстріл Дніпра триває сьогодні зранку, 23 вересня. За даними місцевих ЗМІ, місто відбивається від "шахедів", які збивають українські захисники. Внаслідок цього гримлять вибухи.

Нагадаємо, що сьогодні вночі, 23 вересня, в низці областях України оголосили повітряну тривогу. Наближаються ракети до південних регіонів.

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