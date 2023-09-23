Повітряна тривога в кількох областях: наближаються ракети

Крилата ракета в небі. Ілюстративне фото: google.com

Сьогодні вночі, 23 вересня, в низці областях України оголосили повітряну тривогу. Наближають ракети до південних регіонів

Про це повідомляють Повітряні сили.

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Оновлено 00:47. Південними областями поширилася повітряна тривога. Повітряні сили повідомляють про загрозу застосування ракетного озброєння для Миколаївської, Херсонської та Одеської областей.

Оновлено 00:50. Українські військові попередили про групу ракет, що рухається в напрямку Одеської області.

Джерело: t.me/kpszsu

"Білгород-Дністровський район, перебувайте в безпечних місцях до відбою. Це важливо! Роботу ППО не знімати!" — зазначив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Джерело: t.me/odeskaODA

Оновлено 01:02. Майже за чверть після оголошення повітряної тривоги Повітряні сили оголосили про відбій. Та все ж небезпека традиційно зберігається в Нікопольському районі Дніпропетровської області, а також в тимчасово окупованих Луганській області та Криму.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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