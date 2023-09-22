У Харкові повідомляють про загрозу застосування балістики

Пуск ракети. Ілюстративне фото: google.com

Наразі в Україні триває повітряна тривога. У місті Харків є загроза застосування балістичного озброєння.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

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"Увага! Харків — балістика!", — написали у повідомленні.

Скриншот допису

Повітряна тривога в Україні

В Україні оголошено повітряну тривогу. Наразі небезпека для південних, центральних та східних областей.

Також повідомлялося про вибухи у Кременчуці. Наразі деталей не розголошують.

Нагадаємо, від ранкового ракетного удару по Слобідському району Харкова 21 вересня загоряння сталось у виробничому приміщенні. За попередніми даними, під час обстрілів постраждало дві особи.