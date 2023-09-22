У Харкові повідомляють про загрозу застосування балістики
22 вересня 2023 17:35
Пуск ракети. Ілюстративне фото: google.com
Наразі в Україні триває повітряна тривога. У місті Харків є загроза застосування балістичного озброєння.
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.
Читайте також:
Небезпека для міста
"Увага! Харків — балістика!", — написали у повідомленні.
Повітряна тривога в Україні
В Україні оголошено повітряну тривогу. Наразі небезпека для південних, центральних та східних областей.
Також повідомлялося про вибухи у Кременчуці. Наразі деталей не розголошують.
Нагадаємо, від ранкового ракетного удару по Слобідському району Харкова 21 вересня загоряння сталось у виробничому приміщенні. За попередніми даними, під час обстрілів постраждало дві особи.