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У Харкові повідомляють про загрозу застосування балістики

22 вересня 2023 17:35
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Харкові повідомляють про загрозу застосування балістики
Пуск ракети. Ілюстративне фото: google.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Наразі в Україні триває повітряна тривога. У місті Харків є загроза застосування балістичного озброєння. 

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

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"Увага! Харків — балістика!", — написали у повідомленні.

Скриншот допису

Повітряна тривога в Україні

В Україні оголошено повітряну тривогу. Наразі небезпека для південних, центральних та східних областей.

Також повідомлялося про вибухи у Кременчуці. Наразі деталей не розголошують. 

Нагадаємо, від ранкового ракетного удару по Слобідському району Харкова 21 вересня загоряння сталось у виробничому приміщенні. За попередніми даними, під час обстрілів постраждало дві особи.

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