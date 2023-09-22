В Україні лунає повітряна тривога: ракетна небезпека

Пуск ракети. Ілюстративне фото: google.com

В Україні оголошено повітряну тривогу. Наразі небезпека для південних, центральних та східних областей.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

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Де є ракетна загроза

Наразі ракетна небезпека триває для Кіровоградської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської областей.

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Також повідомляється, що ракети летять в напрямку Кременчука.

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Оновлено 17:26. Місцеві пабліки повідомляють про вибухи у Кременчуці.

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Де оголошено повітряну тривогу

Наразі повітряна тривога оголошена в таких областях:

Черкаській;

Полтавській;

Кіровоградській;

Дніпропетровській;

Миколаївській;

Херсонській;

Донецькій;

Харківській.

Мапа повітряних тривог

"Увага! Ракетна небезпека у областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", — наголосили у Повітряних Силах ЗСУ.

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