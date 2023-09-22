В Україні лунає повітряна тривога: ракетна небезпека
22 вересня 2023 17:21
оновлено: 17:29
Пуск ракети. Ілюстративне фото: google.com
В Україні оголошено повітряну тривогу. Наразі небезпека для південних, центральних та східних областей.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
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Наразі ракетна небезпека триває для Кіровоградської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської областей.
Також повідомляється, що ракети летять в напрямку Кременчука.
Оновлено 17:26. Місцеві пабліки повідомляють про вибухи у Кременчуці.
Де оголошено повітряну тривогу
Наразі повітряна тривога оголошена в таких областях:
- Черкаській;
- Полтавській;
- Кіровоградській;
- Дніпропетровській;
- Миколаївській;
- Херсонській;
- Донецькій;
- Харківській.
"Увага! Ракетна небезпека у областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", — наголосили у Повітряних Силах ЗСУ.
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