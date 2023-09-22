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В Україні лунає повітряна тривога: ракетна небезпека

22 вересня 2023 17:21
оновлено: 17:29
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Україні лунає повітряна тривога: ракетна небезпека
Пуск ракети. Ілюстративне фото: google.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Україні оголошено повітряну тривогу. Наразі небезпека для південних, центральних та східних областей.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

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Наразі ракетна небезпека триває для Кіровоградської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської областей.

Скриншот допису

Також повідомляється, що ракети летять в напрямку Кременчука.

Скриншот допису

Оновлено 17:26. Місцеві пабліки повідомляють про вибухи у Кременчуці.

Скриншот допису

Де оголошено повітряну тривогу 

Наразі повітряна тривога оголошена в таких областях:

  • Черкаській;
  • Полтавській;
  • Кіровоградській;
  • Дніпропетровській;
  • Миколаївській;
  • Херсонській;
  • Донецькій;
  • Харківській. 
Мапа повітряних тривог

"Увага! Ракетна небезпека у областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", — наголосили у Повітряних Силах ЗСУ.

Скриншот допису

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