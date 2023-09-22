В Украине раздается воздушная тревога: ракетная опасность

Воздушная тревога

В Украине объявлена воздушная тревога. Пока опасность для южных, центральных и восточных областей.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

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Где есть ракетная угроза

В настоящее время ракетная опасность продолжается для Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской областей.

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Также сообщается, что ракеты улетают в направлении Кременчуга.

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Обновлено 17:26 . Местные паблики сообщают о взрывах в Кременчуге.

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Где объявлена воздушная тревога

В настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях:

Черкасской;

Полтавской;

Кировоградской;

Днепропетровской;

Николаевской;

Херсонской;

Донецкой.

Карта воздушных тревог

"Внимание! Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", - подчеркнули в воздушных силах ВСУ.

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