В Украине раздается воздушная тревога: ракетная опасность
В Украине объявлена воздушная тревога. Пока опасность для южных, центральных и восточных областей.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
Где есть ракетная угроза
В настоящее время ракетная опасность продолжается для Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской областей.
Также сообщается, что ракеты улетают в направлении Кременчуга.
Обновлено 17:26 . Местные паблики сообщают о взрывах в Кременчуге.
Где объявлена воздушная тревога
В настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях:
- Черкасской;
- Полтавской;
- Кировоградской;
- Днепропетровской;
- Николаевской;
- Херсонской;
- Донецкой.
"Внимание! Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", - подчеркнули в воздушных силах ВСУ.
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