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В Украине раздается воздушная тревога: ракетная опасность

22 сентября 2023 17:21
обновлено: 17:29
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Украине раздается воздушная тревога: ракетная опасность
Воздушная тревога
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Украине объявлена воздушная тревога. Пока опасность для южных, центральных и восточных областей.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

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Где есть ракетная угроза

В настоящее время ракетная опасность продолжается для Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской областей.

Скриншот сообщения

Также сообщается, что ракеты улетают в направлении Кременчуга.

Скриншот сообщения

Обновлено 17:26 . Местные паблики сообщают о взрывах в Кременчуге.

Скриншот сообщения

Где объявлена воздушная тревога

В настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях:

  • Черкасской;
  • Полтавской;
  • Кировоградской;
  • Днепропетровской;
  • Николаевской;
  • Херсонской;
  • Донецкой.
Карта воздушных тревог

"Внимание! Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", - подчеркнули в воздушных силах ВСУ.

Скриншот сообщения

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