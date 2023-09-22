В Харькове сообщают об угрозе применения баллистики
22 сентября 2023 17:35
Пуск ракеты. Иллюстративное фото: google.com
В Украине продолжается воздушная тревога. В Харькове есть угроза применения баллистического вооружения.
Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.
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"Внимание! Харьков - баллистика!" , – написали в сообщении.
Воздушная тревога в Украине
В Украине объявлена воздушная тревога. Теперь опасность для южных, центральных и восточных областей .
Также сообщалось о взрывах в Кременчуге. Пока деталей не разглашают.
Напомним, от утреннего ракетного удара по Слободскому району Харькова 21 сентября возгорание произошло в производственном помещении . По предварительным данным, во время обстрелов пострадали два человека.