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В Харькове сообщают об угрозе применения баллистики

22 сентября 2023 17:35
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Харькове сообщают об угрозе применения баллистики
Пуск ракеты. Иллюстративное фото: google.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Украине продолжается воздушная тревога. В Харькове есть угроза применения баллистического вооружения.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.

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"Внимание! Харьков - баллистика!" , – написали в сообщении.

Скриншот сообщения

Воздушная тревога в Украине

В Украине объявлена воздушная тревога. Теперь опасность для южных, центральных и восточных областей .

Также сообщалось о взрывах в Кременчуге. Пока деталей не разглашают.

Напомним, от утреннего ракетного удара по Слободскому району Харькова 21 сентября возгорание произошло в производственном помещении . По предварительным данным, во время обстрелов пострадали два человека.

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