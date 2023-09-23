Воздушная тревога в нескольких областях: приближаются ракеты

Крылатая ракета в небе. Иллюстративное фото: google.com

Сегодня ночью, 23 сентября, в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Приближают ракеты к южным регионам

Об этом сообщают воздушные силы.

Читайте также:

Обновлено 00:47. Южными областями распространилась воздушная тревога. Воздушные силы сообщают об угрозе применения ракетного вооружения для Николаевской, Херсонской и Одесской областей.

Обновлено 00:50. Украинские военные предупредили о движущейся в направлении Одесской области группе ракет.

Источник: t.me/kpszsu

"Белгород-Днестровский район, находитесь в безопасных местах до отбоя. Это важно! Работу ПВО не снимать!" – отметил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Источник: t.me/odeskaODA

Обновлено 01:02. Почти через четверть после объявления воздушной тревоги Воздушные силы объявили об отбое. И все же опасность традиционно сохраняется в Никопольском районе Днепропетровской области, а также временно оккупированных Луганской области и Крыма.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновляется...