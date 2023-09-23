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Воздушная тревога в нескольких областях: приближаются ракеты

23 сентября 2023 00:45
обновлено: 01:04
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога в нескольких областях: приближаются ракеты
Крылатая ракета в небе. Иллюстративное фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Сегодня ночью, 23 сентября, в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Приближают ракеты к южным регионам

Об этом сообщают воздушные силы.

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Обновлено 00:47. Южными областями распространилась воздушная тревога. Воздушные силы сообщают об угрозе применения ракетного вооружения для Николаевской, Херсонской и Одесской областей.

Обновлено 00:50. Украинские военные предупредили о движущейся в направлении Одесской области группе ракет.

Ракеты на Одесщину
Источник: t.me/kpszsu

"Белгород-Днестровский район, находитесь в безопасных местах до отбоя. Это важно! Работу ПВО не снимать!" – отметил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Сообщение от Одесской ОВА
Источник: t.me/odeskaODA

Обновлено 01:02. Почти через четверть после объявления воздушной тревоги Воздушные силы объявили об отбое. И все же опасность традиционно сохраняется в Никопольском районе Днепропетровской области, а также временно оккупированных Луганской области и Крыма.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 23 сентября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновляется...

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