В Воздушных силах рассказали, сколько "шахедов" было сбито этой ночью

Работа украинских сил ПВО. Фото: Генштаб

Силы противовоздушной обороны ночью 23 сентября уничтожили в небе Украины 14 ударных БпЛА типа Shahed-136/131. Всего враг этой ночью направил против Украины 15 дронов-камикадзе.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

Читайте также:

ПВО уничтожило 14 воздушных целей

Ночью 23 сентября российские захватчики атаковали Украину 15 ударными БпЛА типа Shahed-136/131 с юго-восточного направления (со стороны Приморско-Ахтарска в России).

Направления ударов — Запорожье и Днепропетровщина.

Силы и средства ПВО Воздушных сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожили 14 дронов.

Силы ПВО уничтожили 14 вражеских БПЛА. Фото: Воздушные силы

Ранее мы сообщали, что вражеские обстрелы Днепра продолжаются сегодня утром, 23 сентября. По данным местных СМИ, город отбивается от "шахедов", сбиваемых украинскими защитниками. В результате гремят взрывы.

Напомним, что сегодня ночью, 23 сентября, в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Приближаются ракеты к южным регионам.