В Воздушных силах рассказали, сколько "шахедов" было сбито этой ночью
Силы противовоздушной обороны ночью 23 сентября уничтожили в небе Украины 14 ударных БпЛА типа Shahed-136/131. Всего враг этой ночью направил против Украины 15 дронов-камикадзе.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
ПВО уничтожило 14 воздушных целей
Ночью 23 сентября российские захватчики атаковали Украину 15 ударными БпЛА типа Shahed-136/131 с юго-восточного направления (со стороны Приморско-Ахтарска в России).
Направления ударов — Запорожье и Днепропетровщина.
Силы и средства ПВО Воздушных сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожили 14 дронов.
Ранее мы сообщали, что вражеские обстрелы Днепра продолжаются сегодня утром, 23 сентября. По данным местных СМИ, город отбивается от "шахедов", сбиваемых украинскими защитниками. В результате гремят взрывы.
Напомним, что сегодня ночью, 23 сентября, в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Приближаются ракеты к южным регионам.