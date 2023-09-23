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В Воздушных силах рассказали, сколько "шахедов" было сбито этой ночью

23 сентября 2023 09:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Воздушных силах рассказали, сколько "шахедов" было сбито этой ночью
Работа украинских сил ПВО. Фото: Генштаб
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Силы противовоздушной обороны ночью 23 сентября уничтожили в небе Украины 14 ударных БпЛА типа Shahed-136/131. Всего враг этой ночью направил против Украины 15 дронов-камикадзе.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

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Ночью 23 сентября российские захватчики атаковали Украину 15 ударными БпЛА типа Shahed-136/131 с юго-восточного направления (со стороны Приморско-Ахтарска в России).

Направления ударов — Запорожье и Днепропетровщина.

Силы и средства ПВО Воздушных сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожили 14 дронов.

ПВО уничтожили 14 вражеских дронов
Силы ПВО уничтожили 14 вражеских БПЛА. Фото: Воздушные силы

Ранее мы сообщали, что вражеские обстрелы Днепра продолжаются сегодня утром, 23 сентября. По данным местных СМИ, город отбивается от "шахедов", сбиваемых украинскими защитниками. В результате гремят взрывы.

Напомним, что сегодня ночью, 23 сентября, в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Приближаются ракеты к южным регионам.

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