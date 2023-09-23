Ворог атакує ударними БпЛА: повітряна тривога

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 23 вересня. Фото: alerts.in.ua

В Україні над низкою областей фіксують ударні ворожі безпілотники сьогодні вночі, 23 вересня. Таким чином, повітряну тривогу оголосили в Харківській, Дніпропетровській, Миколаївській та інших регіонах.

Про це повідомляють Повітряні сили.

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Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Джерело: t.me/kpszsu

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