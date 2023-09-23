Ворог атакує ударними БпЛА: повітряна тривога
В Україні над низкою областей фіксують ударні ворожі безпілотники сьогодні вночі, 23 вересня. Таким чином, повітряну тривогу оголосили в Харківській, Дніпропетровській, Миколаївській та інших регіонах.
Про це повідомляють Повітряні сили.
Оновлено 04:26. Українські військові попереджають про ворожі БпЛА, які рухаються українськими областями. Також вони повідомили про ракетну небезпеку в Миколаївській та Херсонській областях.
Оновлено 04:31. Паблік "Николаевский Ванек" повідомляє про групи "шахедів", які маневрують повітряним простором України. Таким чином є небезпека для Полтавської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей.
Оновлено 04:42. Безпілотники РФ досі ширяють над Україною. підвищена небезпека для Запорізької області.
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