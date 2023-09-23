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Ворог атакує ударними БпЛА: повітряна тривога

23 вересня 2023 04:24
оновлено: 04:44
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Ворог атакує ударними БпЛА: повітряна тривога
Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 23 вересня. Фото: alerts.in.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

В Україні над низкою областей фіксують ударні ворожі безпілотники сьогодні вночі, 23 вересня. Таким чином, повітряну тривогу оголосили в Харківській, Дніпропетровській, Миколаївській та інших регіонах.

Про це повідомляють Повітряні сили.

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Оновлено 04:26. Українські військові попереджають про ворожі БпЛА, які рухаються українськими областями. Також вони повідомили про ракетну небезпеку в Миколаївській та Херсонській областях.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 23 вересня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua
Попередження про ракетну небезпеку
Джерело: t.me/kpszsu

Оновлено 04:31. Паблік "Николаевский Ванек" повідомляє про групи "шахедів", які маневрують повітряним простором України. Таким чином є небезпека для Полтавської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Групи БпЛА над Україною
Джерело: t.me/vanek_nikolaev

Оновлено 04:42. Безпілотники РФ досі ширяють над Україною. підвищена небезпека для Запорізької області.

БпЛА над Україною
Джерело: t.me/vanek_nikolaev

Оновлюється...

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