Враг атакует ударными БПЛА: воздушная тревога
В Украине над рядом областей фиксируют ударные вражеские беспилотники сегодня ночью, 23 сентября. Таким образом, воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и других регионах.
Об этом сообщают Воздушные силы .
Обновлено 04:26. Украинские военные предупреждают о вражеских БПЛА, которые двигаются по украинским областям. Также они сообщили о ракетной опасности в Николаевской и Херсонской областях.
Обновлено 04:31. Паблик "Николаевский Ванек" сообщает о группах "шахедов", маневрируемых воздушным пространством Украины. Таким образом, есть опасность для Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей.
Обновлено 04:42. Беспилотники РФ до сих пор парят над Украиной. повышенная опасность для Запорожской области
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