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Враг атакует ударными БПЛА: воздушная тревога

23 сентября 2023 04:24
обновлено: 04:44
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Враг атакует ударными БПЛА: воздушная тревога
Карта воздушных тревог на Украине сегодня, 23 сентября. Фото: alerts.in.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Украине над рядом областей фиксируют ударные вражеские беспилотники сегодня ночью, 23 сентября. Таким образом, воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и других регионах.

Об этом сообщают Воздушные силы .

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Обновлено 04:26. Украинские военные предупреждают о вражеских БПЛА, которые двигаются по украинским областям. Также они сообщили о ракетной опасности в Николаевской и Херсонской областях.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 23 сентября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua
Предупреждение о ракетной опасности
Источник: t.me/kpszsu

Обновлено 04:31. Паблик "Николаевский Ванек" сообщает о группах "шахедов", маневрируемых воздушным пространством Украины. Таким образом, есть опасность для Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей.

Группы БпЛА над Украиной
Источник: t.me/vanek_nikolaev

Обновлено 04:42. Беспилотники РФ до сих пор парят над Украиной. повышенная опасность для Запорожской области

БпЛА над Украиной
Источник: t.me/vanek_nikolaev

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