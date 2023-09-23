Враг атакует ударными БПЛА: воздушная тревога

Карта воздушных тревог на Украине сегодня, 23 сентября. Фото: alerts.in.ua

В Украине над рядом областей фиксируют ударные вражеские беспилотники сегодня ночью, 23 сентября. Таким образом, воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и других регионах.

Об этом сообщают Воздушные силы .

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Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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