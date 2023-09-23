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У Запоріжжі дуже гучно: лунають вибухи

23 вересня 2023 03:45
оновлено: 03:50
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Запоріжжі дуже гучно: лунають вибухи
Вибухи в місті вночі. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

До оголошення повітряної тривоги в Запоріжжі сьогодні вночі, 23 вересня, місцеві жителі могли чути вибухи. Попередньо ворог застосував балістику.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 03:46. Вибухи пролунали в Запоріжжі.

Вибухи в Запоріжжі
Джерело: Моє Запоріжжя

Оновлено 03:49. За даними місцевих ЗМІ, ворог обстрілював місто за допомогою балістичного озброєння.

Вибухи в Запоріжжі
Джерело: Моє Запоріжжя

Оновлено 03:53. Відбій повітряної тривоги в Запорізькій області ще не пролунав. Однак у Повітряних силах повідомили, що небезпека минула.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 23 вересня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлюється...

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