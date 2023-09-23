У Запоріжжі дуже гучно: лунають вибухи
23 вересня 2023 03:45
оновлено: 03:50
Вибухи в місті вночі. Фото: google.com
До оголошення повітряної тривоги в Запоріжжі сьогодні вночі, 23 вересня, місцеві жителі могли чути вибухи. Попередньо ворог застосував балістику.
Про це повідомляють моніторингові канали.
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