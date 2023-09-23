У Запоріжжі дуже гучно: лунають вибухи

Вибухи в місті вночі. Фото: google.com

До оголошення повітряної тривоги в Запоріжжі сьогодні вночі, 23 вересня, місцеві жителі могли чути вибухи. Попередньо ворог застосував балістику.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Джерело: Моє Запоріжжя

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Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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