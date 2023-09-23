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В Запорожье очень громко: раздаются взрывы

23 сентября 2023 03:45
обновлено: 03:50
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Запорожье очень громко: раздаются взрывы
Взрывы в городе ночью. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

До объявления воздушной тревоги в Запорожье сегодня ночью, 23 сентября, местные жители могли слышно взрывы. Предварительно враг применил баллистику.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 03:46. Взрывы раздались в Запорожье.

Взрывы в Запорожье
Источник: Мое Запорожье

Обновлено 03:49. По данным местных СМИ, враг обстреливал город посредством баллистического вооружения.

Взрывы в Запорожье
Источник: Мое Запорожье

Обновлено 03:53. Отбой воздушной тревоги в Запорожской области еще не раздался. Однако в воздушных силах сообщили, что опасность миновала.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 23 сентября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновляется...

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