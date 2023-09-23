В Запорожье очень громко: раздаются взрывы

Взрывы в городе ночью. Фото: google.com

До объявления воздушной тревоги в Запорожье сегодня ночью, 23 сентября, местные жители могли слышно взрывы. Предварительно враг применил баллистику.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 03:46. Взрывы раздались в Запорожье.

Источник: Мое Запорожье

Обновлено 03:49. По данным местных СМИ, враг обстреливал город посредством баллистического вооружения.

Источник: Мое Запорожье

Обновлено 03:53. Отбой воздушной тревоги в Запорожской области еще не раздался. Однако в воздушных силах сообщили, что опасность миновала.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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