В Запорожье очень громко: раздаются взрывы
23 сентября 2023 03:45
обновлено: 03:50
Взрывы в городе ночью. Фото: google.com
До объявления воздушной тревоги в Запорожье сегодня ночью, 23 сентября, местные жители могли слышно взрывы. Предварительно враг применил баллистику.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
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Обновлено 03:53. Отбой воздушной тревоги в Запорожской области еще не раздался. Однако в воздушных силах сообщили, что опасность миновала.
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