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На Одещині лунають вибухи

19 грудня 2023 19:07
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Козюк Тетяна
редактор
На Одещині лунають вибухи
Вибухи в небі. Фото ілюстративне: з відкритих джерел
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Увечері 19 грудня близько 19:00 в Одеській області було чутно вибухи. Наразі в регіоні триває повітряна тривога через застосування ударних дронів. 

Про це повідомляють місцеві пабліки у Telegram.

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Вибухи на Одещині

19:01 місцеві пабліки повідомили про вибухи на Одещині. 

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Інформація про вибухи в Одесі. Фото: скриншот

Нагадаємо, в обід 19 грудня вибухи лунали і в Дніпрі. Як стало відомо згодом, над Дніпровським районом наші захисники збили ворожу ракету.

Варто зазначити, що напередодні вночі окупанти атакували Хмельниччину. Згодом повідомили, що над областю збили ворожий безпілотник

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