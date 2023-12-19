На Одещині лунають вибухи

Вибухи в небі. Фото ілюстративне: з відкритих джерел

Увечері 19 грудня близько 19:00 в Одеській області було чутно вибухи. Наразі в регіоні триває повітряна тривога через застосування ударних дронів.

Про це повідомляють місцеві пабліки у Telegram.

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Вибухи на Одещині

19:01 місцеві пабліки повідомили про вибухи на Одещині.

Інформація про вибухи в Одесі. Фото: скриншот

Нагадаємо, в обід 19 грудня вибухи лунали і в Дніпрі. Як стало відомо згодом, над Дніпровським районом наші захисники збили ворожу ракету.

Варто зазначити, що напередодні вночі окупанти атакували Хмельниччину. Згодом повідомили, що над областю збили ворожий безпілотник.