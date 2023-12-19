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В Одесской области раздаются взрывы

19 декабря 2023 19:07
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Козюк Татьяна
редактор
В Одесской области раздаются взрывы
Взрывы в небе. Фото иллюстративное: из открытых источников
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Вечером, 19 декабря, около 19:00 в Одесской области были слышны взрывы. В регионе продолжается воздушная тревога в связи с применением ударных дронов.

Об этом сообщают местные паблики в Telegram.

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19:01 местные паблики сообщили о взрывах в Одесской области.

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Информация о взрывах в Одессе. Фото: скриншот

Напомним, в обед 19 декабря взрывы раздавались и в Днепре. Как стало известно впоследствии, над Днепровским районом наши защитники сбили вражескую ракету.

Стоит отметить, что накануне ночью оккупанты атаковали Хмельнитчину. Впоследствии сообщили, что над областью сбили вражеский беспилотник.

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