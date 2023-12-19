В Одесской области раздаются взрывы
19 декабря 2023 19:07
Взрывы в небе. Фото иллюстративное: из открытых источников
Вечером, 19 декабря, около 19:00 в Одесской области были слышны взрывы. В регионе продолжается воздушная тревога в связи с применением ударных дронов.
Об этом сообщают местные паблики в Telegram.
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Взрывы в Одесской области
19:01 местные паблики сообщили о взрывах в Одесской области.
Напомним, в обед 19 декабря взрывы раздавались и в Днепре. Как стало известно впоследствии, над Днепровским районом наши защитники сбили вражескую ракету.
Стоит отметить, что накануне ночью оккупанты атаковали Хмельнитчину. Впоследствии сообщили, что над областью сбили вражеский беспилотник.
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