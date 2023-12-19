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Вибухи у Дніпрі — в ОВА розповіли подробиці

19 грудня 2023 15:41
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Вибухи у Дніпрі — в ОВА розповіли подробиці
Вибухи у Дніпрі. Ілюстративне фото: t.me/nexta_live/21227
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Дніпрі сьогодні, 19 грудня, пролунали вибухи. Як стало відомо, над Дніпровським районом наші захисники збили ворожу ракету.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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"ПвК "Схід" збили над Дніпровським районом ворожу ракету", — написав він. 

робота ППО на Дніпропетровщині
Скриншот допису з Telegram Сергія Лисака

Також Сергій Лисак повідомляв, що ближче до опівночі ворог обстріляв Нікополь з важкої артилерії. 

На щастя, загиблих та постраждалих не було. 

"Відтоді в місті та загалом по області було спокійно. Решта нічного часу минула без ворожих атак", — зазначив він. 

робота ппо
Скриншот допису з Telegram Сергія Лисака

Нагадаємо, в ніч проти 19 грудня Росія здійснила чергову атаку по Україні. Армія РФ застосувала два дрони типу Shahed, щоб завдати удару по Хмельниччині.

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