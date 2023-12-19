Вибухи у Дніпрі — в ОВА розповіли подробиці
У Дніпрі сьогодні, 19 грудня, пролунали вибухи. Як стало відомо, над Дніпровським районом наші захисники збили ворожу ракету.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Атака на Дніпро 19 грудня
"ПвК "Схід" збили над Дніпровським районом ворожу ракету", — написав він.
Також Сергій Лисак повідомляв, що ближче до опівночі ворог обстріляв Нікополь з важкої артилерії.
На щастя, загиблих та постраждалих не було.
"Відтоді в місті та загалом по області було спокійно. Решта нічного часу минула без ворожих атак", — зазначив він.
Нагадаємо, в ніч проти 19 грудня Росія здійснила чергову атаку по Україні. Армія РФ застосувала два дрони типу Shahed, щоб завдати удару по Хмельниччині.
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