Вибухи у Дніпрі — в ОВА розповіли подробиці

Вибухи у Дніпрі. Ілюстративне фото: t.me/nexta_live/21227

У Дніпрі сьогодні, 19 грудня, пролунали вибухи. Як стало відомо, над Дніпровським районом наші захисники збили ворожу ракету.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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"ПвК "Схід" збили над Дніпровським районом ворожу ракету", — написав він.

Скриншот допису з Telegram Сергія Лисака

Також Сергій Лисак повідомляв, що ближче до опівночі ворог обстріляв Нікополь з важкої артилерії.

На щастя, загиблих та постраждалих не було.

"Відтоді в місті та загалом по області було спокійно. Решта нічного часу минула без ворожих атак", — зазначив він.

Скриншот допису з Telegram Сергія Лисака

Нагадаємо, в ніч проти 19 грудня Росія здійснила чергову атаку по Україні. Армія РФ застосувала два дрони типу Shahed, щоб завдати удару по Хмельниччині.