Взрывы в Днепре — в ОВА рассказали подробности
В Днепре сегодня, 19 декабря, раздались взрывы. Как стало известно, над Днепровским районом наши защитники сбили вражескую ракету.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Атака на Днепр 19 декабря
"ПвК "Восток" сбили над Днепровским районом вражескую ракету", — написал он.
Также Сергей Лысак сообщал, что ближе к полуночи враг обстрелял Никополь из тяжелой артиллерии.
К счастью, погибших и пострадавших не было.
"С тех пор в городе и в целом по области было спокойно. Остальное ночное время прошло без вражеских атак", — отметил он.
Напомним, в ночь на 19 декабря Россия совершила очередную атаку по Украине. Армия РФ применила два дрона типа Shahed, чтобы нанести удар по Хмельницкой области.
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