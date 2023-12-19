Взрывы в Днепре — в ОВА рассказали подробности

Взрывы в Днепре. Иллюстративное фото: t.me/nexta_live/21227

В Днепре сегодня, 19 декабря, раздались взрывы. Как стало известно, над Днепровским районом наши защитники сбили вражескую ракету.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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"ПвК "Восток" сбили над Днепровским районом вражескую ракету", — написал он.

Скриншот сообщения из Telegram Сергея Лисака

Также Сергей Лысак сообщал, что ближе к полуночи враг обстрелял Никополь из тяжелой артиллерии.

К счастью, погибших и пострадавших не было.

"С тех пор в городе и в целом по области было спокойно. Остальное ночное время прошло без вражеских атак", — отметил он.

Скриншот сообщения из Telegram Сергея Лисака

Напомним, в ночь на 19 декабря Россия совершила очередную атаку по Украине. Армия РФ применила два дрона типа Shahed, чтобы нанести удар по Хмельницкой области.