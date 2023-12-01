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На Одещині пролунали вибухи — дронова атака ворога

1 грудня 2023 21:17
оновлено: 21:31
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Одещині 1 грудня було чутно вибухи
Дим підіймається після вибуху. Ілюстративне фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Увечері 1 грудня в Одеській області повідомляють про вибухи. Попередньо, в області працюють Сили ППО

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Вибухи на Одещині 1 грудня

"Одеська обл. ЗМІ повідомляють про вибухи. Будьте обережні!", — йдеться у повідомленні.

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Скриншот допису УКРАЇНА НАЖИВО

Водночас у Telegram-каналі "Новости Одесса" уточнили, що в області працює протиповітряна оборона.

"Попередньо працює ППО, нічого не знімаємо та стоїмо подалі від вікон", — зазначили там.

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Скриншот допису Новости Одесса

Згодом у моніторинговому каналі ворожої авіації monitor зазначили, що російські безпілотники рухаються Північно-східним курсом у напрямку Одеси та Чорноморська.

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Скриншот допису monitor

Крім того, годину тому — о 20:44 у Повітряних силах попереджали про рух ударних БпЛА з Чорного моря в напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області.

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Скриншот допису Повітряних сил

Нагадаємо, що речник добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук заявив, що на тлі підготовки до нових масованих обстрілів енергетичної інфраструктури України, ворог шукає нові тактики удару. Наразі відпрацьовується схема "полювання" на ППО протягом усієї ночі.

Крім того, ми писали, що Міноборони спільно з Міністерством стратегічних галузей промисловості у 2024 році збільшать у декілька разів виробництво ракет, боєприпасів, озброєння та військової техніки. Основну увагу звернуть на засоби протиповітряної оборони.

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