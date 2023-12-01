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В Одесской области раздались взрывы — дроновая атака врага

1 декабря 2023 21:17
обновлено: 21:31
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Одесской области раздались взрывы — дроновая атака врага
Дым поднимается после взрыва. Иллюстративное фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Вечером 1 декабря в Одесской области сообщают о взрывах. Предварительно, в области работают Силы ПВО.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Взрывы в Одесской области 1 декабря

"Одесская обл. СМИ сообщают о взрывах. Будьте осторожны!", – говорится в сообщении.

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Скриншот поста УКРАИНА НАЖИВО

В то же время в Telegram-канале "Новости Одесса" уточнили, что в области работает противовоздушная оборона.

"Предварительно работает ПВО, ничего не снимаем и стоим подальше от окон", — отметили там.

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Скриншот поста Новости Одесса

Позже на мониторинговом канале вражеской авиации monitor отметили, что российские беспилотники двигаются по Северо-восточному курсу в направлении Одессы и Черноморска.

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Скриншот поста monitor

Кроме того, час назад в 20:44 в Воздушных силах предупреждали о движении ударных БпЛА из Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области.

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Скриншот поста Воздушных сил

Напомним, что спикер добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил, что на фоне подготовки к новым массированным обстрелам энергетической инфраструктуры Украины, враг ищет новые тактики удара. Сейчас отрабатывается схема "охоты" на ПВО в течение всей ночи.

Кроме того, мы писали, что Минобороны совместно с Министерством стратегических отраслей промышленности в 2024 г. увеличат в несколько раз производство ракет, боеприпасов, вооружения и военной техники. Основное внимание будет обращено на средства противовоздушной обороны.

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