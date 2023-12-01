В Одесской области раздались взрывы — дроновая атака врага
Вечером 1 декабря в Одесской области сообщают о взрывах. Предварительно, в области работают Силы ПВО.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Взрывы в Одесской области 1 декабря
"Одесская обл. СМИ сообщают о взрывах. Будьте осторожны!", – говорится в сообщении.
В то же время в Telegram-канале "Новости Одесса" уточнили, что в области работает противовоздушная оборона.
"Предварительно работает ПВО, ничего не снимаем и стоим подальше от окон", — отметили там.
Позже на мониторинговом канале вражеской авиации monitor отметили, что российские беспилотники двигаются по Северо-восточному курсу в направлении Одессы и Черноморска.
Кроме того, час назад в 20:44 в Воздушных силах предупреждали о движении ударных БпЛА из Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области.
Напомним, что спикер добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил, что на фоне подготовки к новым массированным обстрелам энергетической инфраструктуры Украины, враг ищет новые тактики удара. Сейчас отрабатывается схема "охоты" на ПВО в течение всей ночи.
Кроме того, мы писали, что Минобороны совместно с Министерством стратегических отраслей промышленности в 2024 г. увеличат в несколько раз производство ракет, боеприпасов, вооружения и военной техники. Основное внимание будет обращено на средства противовоздушной обороны.
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