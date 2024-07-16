Вечірні вибухи в Одеській області 16 липня

Дим у небі після вибухів. Фото ілюстративне: volyn24.com

Вибухи пролунали в Одеській області зараз, увечері у вівторок, 16 липня. В області триває повітряна тривога.

У Повітряних Силах ЗС України повідомляли, що в бік Одеської області летить швидкісна ціль із Чорного моря.

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Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 22:20. Військові зазначили, що ППО працює по розвідувальному БпЛА. О 22:54 стало відомо про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму, а за хвилину Повітряні Сили ЗС України попередили, що з Чорного моря в бік Одеської області летить швидкісна ціль.

Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Вибухи в регіоні почали лунати о 22:56. Про це повідомили кореспонденти Новини.LIVE.

Скриншот повідомлення Telegram-каналу "Новини.LIVE Одеса"

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер зазначив, що ракетна небезпека зберігається, та закликав жителів і гостей області перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Скриншот повідомлення Олега Кіпера

Коментарів щодо подробиць і наслідків цього обстрілу від ОВА та місцевої влади поки що не було.

Нагадаємо, у неділю, 14 липня, російські окупанти завдали удару двома авіабомбами по місту Мирноград Донецької області. Аварійно-рятувальні роботи завершили лише сьогодні, у вівторок, 16 липня. З-під завалів вилучили тіла подружжя — 67-річної жінки та 69-річного чоловіка. Загалом унаслідок цієї атаки троє людей загинули, а ще семеро зазнали поранень.

Також ми повідомляли, що вранці, 16 липня, під час повітряної тривоги було чутно вибухи в Харкові. Імовірно, що вони пролунали за межами міста.