Вечірні вибухи в Одеській області 16 липня

На Одещині пролунали вибухи — що відомо про ракетний удар по регіону
Вибухи пролунали в Одеській області зараз, увечері у вівторок, 16 липня. В області триває повітряна тривога.
У Повітряних Силах ЗС України повідомляли, що в бік Одеської області летить швидкісна ціль із Чорного моря.
Що відомо про вибухи в Одеській області ввечері 16 липня
Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 22:20. Військові зазначили, що ППО працює по розвідувальному БпЛА. О 22:54 стало відомо про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму, а за хвилину Повітряні Сили ЗС України попередили, що з Чорного моря в бік Одеської області летить швидкісна ціль.
Вибухи в регіоні почали лунати о 22:56. Про це повідомили кореспонденти Новини.LIVE.
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер зазначив, що ракетна небезпека зберігається, та закликав жителів і гостей області перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Коментарів щодо подробиць і наслідків цього обстрілу від ОВА та місцевої влади поки що не було.
Нагадаємо, у неділю, 14 липня, російські окупанти завдали удару двома авіабомбами по місту Мирноград Донецької області. Аварійно-рятувальні роботи завершили лише сьогодні, у вівторок, 16 липня. З-під завалів вилучили тіла подружжя — 67-річної жінки та 69-річного чоловіка. Загалом унаслідок цієї атаки троє людей загинули, а ще семеро зазнали поранень.
Також ми повідомляли, що вранці, 16 липня, під час повітряної тривоги було чутно вибухи в Харкові. Імовірно, що вони пролунали за межами міста.
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