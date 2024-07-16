Вечерние взрывы в Одесской области 16 июля

Дым в небе после взрывов. Фото иллюстративное: volyn24.com

Взрывы раздались в Одесской области сейчас, вечером во вторник, 16 июля. В области продолжается воздушная тревога.

В Воздушных Силах ВС Украины сообщали, что в сторону Одесской области летит скоростная цель из Черного моря.

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Что известно о взрывах в Одесской области вечером 16 июля

Воздушная тревога в Одесской области была объявлена в 22:20. Военные отметили, что ПВО работает по разведывательному БпЛА. В 22:54 стало известно об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма, а через минуту Воздушные Силы ВС Украины предупредили, что из Черного моря в сторону Одесской области летит скоростная цель.

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Взрывы в регионе начались в 22:56. Об этом сообщили корреспонденты Новини.LIVE.

Скриншот сообщения Telegram-канала "Новини.LIVE Одеса"

Глава Одесской ОВА Олег Кипер отметил, что ракетная опасность сохраняется, и призвал жителей и гостей области находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Скриншот сообщения Олега Кипера

Комментариев о подробностях и последствиях этого обстрела от ОВА и местных властей пока не было.

Напомним, в воскресенье, 14 июля, российские оккупанты нанесли удар двумя авиабомбами по городу Мирноград Донецкой области. Аварийно-спасательные работы завершились только сегодня, во вторник, 16 июля. Из-под завалов изъяли тела супругов — 67-летней женщины и 69-летнего мужчины. В общей сложности в результате этой атаки три человека погибли, а еще семеро получили ранения.

Также мы сообщали, что утром, 16 июля, во время воздушной тревоги были слышны взрывы в Харькове. Вероятно, что они прозвучали за пределами города.