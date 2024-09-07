Військові Окремої президентської бригади завдали ударів по ворожій техніці та особовому складу

Удари по окупантах ОПБр. Фото: скриншот

Бійці Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького показали кадри полювання на окупантів. Оператори дронів завдали ударів по ворожій техніці та укриттях загарбників.

Відео ударів по ворогу опубліковане в Telegram-каналі Окремої президентської бригади у суботу, 7 вересня.

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На одному з найгарячіших напрямків фронту оператори ударних БпЛА Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького завдали серії ударів з повітря по ворогу.

"Булава" 3 Мехбату Окремої президентської бригади творить магію з технікою: перетворює ворожі танки та автомобілі на металобрухт, а окупантів на "Лади" для їхніх родичів десь в Туапсе", — йдеться в повідомленні.

На рахунку українських захисників знищений ворожий танк та два УАЗа. Колісну техніку бійці бригади нищать просто під час руху.

Також українські дрони влучили по укриттях ворога. Втрати противника уточнюються.