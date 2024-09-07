Военные Отдельной президентской бригады нанесли удары по вражеской технике и личному составу

Удары по оккупантам ОПБр. Фото: скриншот

Бойцы Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого показали кадры охоты на оккупантов. Операторы дронов нанесли удары по вражеской технике и укрытиям захватчиков.

Видео ударов по врагу опубликовано в Telegram-канале Отдельной президентской бригады в субботу, 7 сентября.

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Удары ОПБр по оккупантам

На одном из самых горячих направлений фронта операторы ударных БпЛА Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого нанесли серию ударов с воздуха по врагу.

"Булава" 3 Мехбата Отдельной президентской бригады творит магию с техникой: превращает вражеские танки и автомобили в металлолом, а оккупантов в "Лады" для их родственников где-то в Туапсе", — говорится в сообщении.

На счету украинских защитников уничтоженный вражеский танк и два УАЗа. Колесную технику бойцы бригады ликвидируют прямо во время движения.

Также украинские дроны попали по укрытиям врага. Утраты противника уточняются.