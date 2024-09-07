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На одном из самых горячих направлений Президентская бригада охотится на окупантов с воздуха

7 сентября 2024 12:28
Галина Шподарева - редактор
Военные Отдельной президентской бригады нанесли удары по вражеской технике и личному составу
Удары по оккупантам ОПБр. Фото: скриншот
Галина Шподарева - редактор

Бойцы Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого показали кадры охоты на оккупантов. Операторы дронов нанесли удары по вражеской технике и укрытиям захватчиков.

Видео ударов по врагу опубликовано в Telegram-канале Отдельной президентской бригады в субботу, 7 сентября.

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На одном из самых горячих направлений фронта операторы ударных БпЛА Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого нанесли серию ударов с воздуха по врагу.

"Булава" 3 Мехбата Отдельной президентской бригады творит магию с техникой: превращает вражеские танки и автомобили в металлолом, а оккупантов в "Лады" для их родственников где-то в Туапсе", — говорится в сообщении.

На счету украинских защитников уничтоженный вражеский танк и два УАЗа. Колесную технику бойцы бригады ликвидируют прямо во время движения.

Также украинские дроны попали по укрытиям врага. Утраты противника уточняются.

На одном из самых горячих направлений Президентская бригада охотится за оккупантами с воздуха - фото 1
Уничтоженный русский танк. Фото: скриншот

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