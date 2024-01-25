На окупованій Донеччині помітили найманців з Малайзії

РФ привезла на війну малазійських найманців. Фото ілюстративне: wikimedia.org

Росіяни привезли найманців з Малайзії для війни в Україні. Їх помітили на тимчасово окупованій частині Донецької області.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС).

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У ЦНС розповіли, Росія продовжує збирати найманців по всіх країнах світу для продовження загарбницької політики. Так, на тимчасово окупованих територіях Донеччини були помічені найманці з Малайзії. Наразі вони перебувають на полігоні, їх супроводжує перекладач, а також колишні "вагнерівці".

"Зауважимо, що також в склад ЗС РФ неодноразово замічені кубинці, непальці, білоруси, серби й представники інших країн, де формально заборонено займатись найманством", — йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що кожен, хто воює за Росію є військовою ціллю для України. Місцеве населення закликали й надалі повідомляти про місця дислокації загарбників та інші дані.

Нагадаємо, нещодавно в полон до українських захисників потрапив найманець із Сомалі. При цьому він не володіє ні російською, ні українською мовами.

Також ми писали, що РФ вербує кубинських найманців на війну проти України. Кубинська влада після резонансу публікацій заявила, що перекрила канал торгівлі людьми і переміщення найманців до Росії для участі у війні.