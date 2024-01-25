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На оккупированной части Донецкой области заметили наемников из Малайзии

25 января 2024 08:25
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
На оккупированной части Донецкой области заметили наемников из Малайзии
РФ привезла на войну малазийских наемников. Фото иллюстративное: wikimedia.org
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Россияне привезли наемников из Малайзии для войны в Украину. Их заметили на временно оккупированной части Донецкой области.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС).

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В ЦНС рассказали, что Россия продолжает собирать наемников по всем странам мира для продолжения захватнической политики. Так, на временно оккупированных территориях Донецкой области были замечены наемники из Малайзии. Пока они находятся на полигоне, их сопровождает переводчик, а также бывшие "вагнеровцы".

"Заметим, что также в составе ВС РФ неоднократно замечены кубинцы, непальцы, белорусы, сербы и представители других стран, где формально запрещено заниматься наемством", — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что каждый воюющий за Россию является военной целью для Украины. Местное население призвали и дальше сообщать о местах дислокации захватчиков и других данных.

Напомним, недавно в плен к украинским защитникам попал наемник из Сомали. При этом он не владеет ни русским, ни украинским языками.

Также мы писали, что РФ вербует кубинских наемников на войну против Украины. Кубинские власти после резонанса публикаций заявили, что перекрыли канал торговли людьми и перемещение наемников в Россию для участия в войне.

россияне
Донецкая область
Малайзия
вербовка
война в Украине

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