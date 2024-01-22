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На окупованій Донеччині прогриміли вибухи, — ЗМІ

22 січня 2024 09:38
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
На окупованій Донеччині прогриміли вибухи, — ЗМІ
Густий чорний дим підіймається в небо внаслідок вибуху. Фото: Донецькі ЗМІ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У тимчасово окупованих Донецьку та Макіївці пролунали гучні вибухи сьогодні, 22 січня. В містах частково зникло електропостачання, причиною чому нібито стала атака безпілотників.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Вибухи на Донеччині 22 січня

У мережі поширюють відео, на яких видно, як в Донецьку та Макіївці в повітря підіймається густий дим внаслідок вибухів. Як вказують місцеві видання, у місцевих жителів виникли перебої з електрикою. Окупанти вказують, що вибухи прогриміли в окупованій Донеччині через атаку дронів.

Також зазначається, що українська армія нібито здійснила обстріл трьох електропідстанцій. Наразі знеструмлено Куйбишевський район та частково Ворошиловський і Київський. За даними РЕМ, ушкодження серйозні.

Місцеві повідомляють, що також електропостачання відсутнє у Кіровському, Будьонівському, Петровському та Ленінському районах Донецька.

Густий чорний дим підіймається в небо внаслідок вибуху
Густий чорний дим підіймається в небо внаслідок вибуху. Фото: Донецькі ЗМІ

Нагадаємо, тимчасово окупований Донецьк потрапив під обстріл 21 січня. Під ударом опинився ринок на великому житловому мікрорайоні "Текстильник" у Кіровському районі.

Додамо, російські загарбники вдарили авійаційною бомбою ФАБ по шахті "Південнодонбаська 3", що розташовується у прифронтовому Вугледарі. Це може свідчити про подальший наступ загарбників у цьому напрямку.

війна
вибух
Україна
Донецька область
обстріли
Росія
атака

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