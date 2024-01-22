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На оккупированной Донетчине прогремели взрывы, — СМИ

22 января 2024 09:38
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
На оккупированной Донетчине прогремели взрывы, — СМИ
Густой черный дым поднимается в небо в результате взрыва. Фото: Донецкие СМИ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Во временно оккупированных Донецке и Макеевке прогремели громкие взрывы сегодня, 22 января. В городах частично исчезло электроснабжение, причиной которого якобы стала атака беспилотников.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Взрывы в Донецкой области 22 января

В сети распространяют видео, на которых видно, как в Донецке и Макеевке в воздух поднимается густой дым в результате взрывов. Как отмечают местные издания, у местных жителей возникли перебои с электричеством. Оккупанты указывают, что взрывы прогремели в оккупированной Донетчине из-за атаки дронов.

Также отмечается, что украинская армия якобы произвела обстрел трех электроподстанций. В настоящее время обесточены Куйбышевский район и частично Ворошиловский и Киевский. По данным РЭС, повреждения серьезные.

Местные сообщают, что также электроснабжение отсутствует в Кировском, Буденовском, Петровском и Ленинском районах Донецка.

Густой черный дым поднимается в небо в результате взрыва
Густой черный дым поднимается в небо в результате взрыва. Фото: Донецкие СМИ

Напомним, временно оккупированный Донецк попал под обстрел 21 января. Под ударом оказался рынок на большом жилом микрорайоне "Текстильщик" в Кировском районе.

Добавим, российские захватчики ударили авиационной бомбой ФАБ по шахте "Южнодонбасская 3", которая располагается в прифронтовом Угледаре. Это может свидетельствовать о дальнейшем наступлении захватчиков в этом направлении.

война
взрыв
Украина
Донецкая область
обстрелы
Россия
атака

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