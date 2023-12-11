На півдні України лунає повітряна тривога — де є загроза атаки "шахедів"

Ворожий "шахед" в повітрі. Ілюстративне фото: скриншот з відео

На півдні України оголошено повітряну тривогу. В низці областей існує загроза обстрілу ворожими дронами типу Shahed.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Загроза обстрілу "шахедами"

В південній та центральній частині України оголошено повітряну тривогу. За даними Повітряних сил ЗСУ, наразі в повітрі над Україною ворожі дрони типу Shahed.

У Кіровоградській області існує найбільша загроза застосування ударних БпЛА. Також у напрямку Миколаївщини та Одещини прямує група "шахедів".

Повідомлення про рух дронів. Фото: скриншот допису Повітряних Сил ЗСУ

Повітряна тривога в Україні

Наразі під загрозою атаки ворожих дронів перебувають такі регіони:

Черкаський;

Миколаївський;

Запорізький;

Херсонський;

Кіровоградський;

Дніпропетровський;

Донецький;

Одеський;

Вінницький.

Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, зенітно-ракетні війська ЗСУ збили російську керовану авіаракету Х-59 в небі над Запорізькою областю. Ймовірно, її запустив російський тактичний важкий винищувач Су-35, який діяв в акваторії Азовського моря.