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На півдні України лунає повітряна тривога — де є загроза атаки "шахедів"

11 грудня 2023 20:40
оновлено: 21:10
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
На півдні України лунає повітряна тривога — де є загроза атаки "шахедів"
Ворожий "шахед" в повітрі. Ілюстративне фото: скриншот з відео
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

На півдні України оголошено повітряну тривогу. В низці областей існує загроза обстрілу ворожими дронами типу Shahed.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Загроза обстрілу "шахедами"

В південній та центральній частині України оголошено повітряну тривогу. За даними Повітряних сил ЗСУ, наразі в повітрі над Україною ворожі дрони типу Shahed. 

У Кіровоградській області існує найбільша загроза застосування ударних БпЛА. Також у напрямку Миколаївщини та Одещини прямує група "шахедів".

Повідомлення про рух дронів
Повідомлення про рух дронів. Фото: скриншот допису Повітряних Сил ЗСУ

Повітряна тривога в Україні

Наразі під загрозою атаки ворожих дронів перебувають такі регіони:

  • Черкаський;
  • Миколаївський;
  • Запорізький;
  • Херсонський;
  • Кіровоградський;
  • Дніпропетровський;
  • Донецький;
  • Одеський;
  • Вінницький.
Мапа повітряних тривог
Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, зенітно-ракетні війська ЗСУ збили російську керовану авіаракету Х-59 в небі над Запорізькою областю. Ймовірно, її запустив російський тактичний важкий винищувач Су-35, який діяв в акваторії Азовського моря. 

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