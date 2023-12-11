На півдні України лунає повітряна тривога — де є загроза атаки "шахедів"
На півдні України оголошено повітряну тривогу. В низці областей існує загроза обстрілу ворожими дронами типу Shahed.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Загроза обстрілу "шахедами"
В південній та центральній частині України оголошено повітряну тривогу. За даними Повітряних сил ЗСУ, наразі в повітрі над Україною ворожі дрони типу Shahed.
У Кіровоградській області існує найбільша загроза застосування ударних БпЛА. Також у напрямку Миколаївщини та Одещини прямує група "шахедів".
Повітряна тривога в Україні
Наразі під загрозою атаки ворожих дронів перебувають такі регіони:
- Черкаський;
- Миколаївський;
- Запорізький;
- Херсонський;
- Кіровоградський;
- Дніпропетровський;
- Донецький;
- Одеський;
- Вінницький.
Нагадаємо, зенітно-ракетні війська ЗСУ збили російську керовану авіаракету Х-59 в небі над Запорізькою областю. Ймовірно, її запустив російський тактичний важкий винищувач Су-35, який діяв в акваторії Азовського моря.
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