На юге Украины раздается воздушная тревога — где есть угроза атаки "шахедов"
На юге Украины объявлена воздушная тревога. В ряде областей существует угроза обстрела вражескими дронами типа Shahed.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Угроза обстрела "шахедами"
В южной и центральной части Украины объявлена воздушная тревога. По данным Воздушных сил ВСУ, сейчас в воздухе над Украиной вражеские дроны типа Shahed.
В Кировоградской области существует самая большая угроза применения ударных БПЛА. Также в направлении Николаевщины и Одесчины следует группа "шахедов".
Воздушная тревога в Украине
В настоящее время под угрозой атаки вражеских дронов находятся следующие регионы:
- Черкасский;
- Николаевский;
- Запорожский;
- Херсонский;
- Кировоградский;
- Днепропетровский;
- Донецкий;
- Одесский;
- Винницкий.
Напомним, зенитно-ракетные войска ВСУ сбили российскую управляемую авиаракету Х-59 в небе над Запорожской областью. Вероятно, ее запустил российский тактический тяжелый истребитель Су-35, действовавший в акватории Азовского моря.
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