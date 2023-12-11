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На юге Украины раздается воздушная тревога — где есть угроза атаки "шахедов"

11 декабря 2023 20:40
обновлено: 21:10
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
На юге Украины раздается воздушная тревога — где есть угроза атаки "шахедов"
Вражеский "шахед" в воздухе. Иллюстративное фото: скриншот с видео
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

На юге Украины объявлена воздушная тревога. В ряде областей существует угроза обстрела вражескими дронами типа Shahed.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Угроза обстрела "шахедами"

В южной и центральной части Украины объявлена воздушная тревога. По данным Воздушных сил ВСУ, сейчас в воздухе над Украиной вражеские дроны типа Shahed.

В Кировоградской области существует самая большая угроза применения ударных БПЛА. Также в направлении Николаевщины и Одесчины следует группа "шахедов".

Сообщение о движении дронов
Сообщение о движении дронов. Фото: скриншот поста Воздушных сил ВСУ

Воздушная тревога в Украине

В настоящее время под угрозой атаки вражеских дронов находятся следующие регионы:

  • Черкасский;
  • Николаевский;
  • Запорожский;
  • Херсонский;
  • Кировоградский;
  • Днепропетровский;
  • Донецкий;
  • Одесский;
  • Винницкий.
    Карта воздушных тревог
    Карта воздушных тревог

Напомним, зенитно-ракетные войска ВСУ сбили российскую управляемую авиаракету Х-59 в небе над Запорожской областью. Вероятно, ее запустил российский тактический тяжелый истребитель Су-35, действовавший в акватории Азовского моря.

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