На юге Украины раздается воздушная тревога — где есть угроза атаки "шахедов"

Вражеский "шахед" в воздухе. Иллюстративное фото: скриншот с видео

На юге Украины объявлена воздушная тревога. В ряде областей существует угроза обстрела вражескими дронами типа Shahed.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Угроза обстрела "шахедами"

В южной и центральной части Украины объявлена воздушная тревога. По данным Воздушных сил ВСУ, сейчас в воздухе над Украиной вражеские дроны типа Shahed.

В Кировоградской области существует самая большая угроза применения ударных БПЛА. Также в направлении Николаевщины и Одесчины следует группа "шахедов".

Сообщение о движении дронов. Фото: скриншот поста Воздушных сил ВСУ

Воздушная тревога в Украине

В настоящее время под угрозой атаки вражеских дронов находятся следующие регионы:

Черкасский;

Николаевский;

Запорожский;

Херсонский;

Кировоградский;

Днепропетровский;

Донецкий;

Одесский;

Винницкий. Карта воздушных тревог

Напомним, зенитно-ракетные войска ВСУ сбили российскую управляемую авиаракету Х-59 в небе над Запорожской областью. Вероятно, ее запустил российский тактический тяжелый истребитель Су-35, действовавший в акватории Азовского моря.