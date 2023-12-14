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На північному кордоні України облаштовують додаткову оборону, — Наєв

14 грудня 2023 12:34
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На північному кордоні України облаштовують додаткову оборону, — Наєв
Зведення оборонних споруд. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

На півночі України ситуація стабільна і контрольована. А на найбільш небезпечних напрямках обладнують рубежі та позиції першої й другої смуги оборони.

Про це повідомив Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв.

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"Ми готуємось до спротиву і разом із Чернігівською обласною військовою адміністрацією вживаємо заходів щодо підсилення нашої оборони", — написав він.

Наєв зазначив, що у випадку зростання загрози, на підготовлені рубежі прибудуть додаткові сили й будуть готові адекватно реагувати на будь-який розвиток ситуації.

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Скриншот допису Наєва

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що з лютого 2022 року нашій країні вже вдалося звільнити половину своїх територій, окупованих Росією. Також український лідер розповів над чим Україна працює зараз.

Також ми писали, що з початку повномасштабного вторгнення в Україні вже розмінували понад 2,6 тис. кв. км територій. Водночас Міноборони збільшило чисельність особового складу підрозділів розмінування до майже 5 тис. осіб.

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