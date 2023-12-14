На северной границе Украины обустраивают дополнительную оборону, — Наев

Строительство оборонительных сооружений. Фото: скриншот с видео

На севере Украины ситуация стабильная и контролируемая. А на наиболее опасных направлениях оборудуют рубежи и позиции первой и второй полосы обороны.

Об этом сообщил Командующий Объединенных Сил ВСУ Сергей Наев.

Читайте также:

Укрепление обороны на севере Украины

"Мы готовимся к сопротивлению и вместе с Черниговской областной военной администрацией принимаем меры по усилению нашей обороны", — написал он.

Наев отметил, что в случае роста угрозы на подготовленные рубежи прибудут дополнительные силы и будут готовы адекватно реагировать на развитие ситуации.

Скриншот поста Наева

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с февраля 2022 года нашей стране уже удалось освободить половину своих территорий, оккупированных Россией. Также украинский лидер рассказал, чем Украина работает сейчас.

Также мы писали, что с начала полномасштабного вторжения в Украину уже разминировали более 2,6 тыс. кв. км территорий. В то же время Минобороны увеличило численность личного состава подразделений разминирования почти до 5 тыс. человек.