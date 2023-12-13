У Міноборони розповіли, скільки територій розмінували в Україні з початку війни

Представник Міноборони Олег Шуварський. Фото: Military Media Center.

З початку повномасштабного вторгнення в Україні вже розмінували понад 2,6 тис. кв. км територій. Водночас Міноборони збільшило чисельність особового складу підрозділів розмінування до майже 5 тис. осіб.

Про це заявив заступник начальника Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки Міністерства оборони України полковник Олег Шуварський на брифінгу в Military Media Center.

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За його словами, від вибухонебезпечних предметів очищено також:

68,4 кв. км акваторій/водойм;

8 463 км автомобільних доріг;

8 694 км ліній електропередач;

3 087 км залізничних колій;

650 км трубопроводів.

Водночас площа деокупованих територій, на яких зараз можливе виконання заходів гуманітарного розмінування, оцінюється в 45 тис. кв.км.

"Зважаючи на потребу гуманітарного розмінування такого масштабу, Міністерство оборони України прийняло рішення щодо збільшення чисельності особового складу підрозділів розмінування в складі ЗС України та Державної спеціальної служби транспорту до майже 5 тис. осіб", — йдеться у повідомленні.

Шуварський розповів, що станом на сьогодні у складі ЗСУ сформовано п'ять батальйонів розмінування та три окремі роти, які сплановані до виконання завдань з розмінування деокупованих територій, як урядові оператори протимінної діяльності.

Нагадаємо, що уряд України виділить понад 788 млн грн на розмінування та фортифікаційні укріплення. Таке рішення було ухвалено на позачерговому засіданні Кабміну 7 грудня.

Крім того, наразі однією з головних проблем України на півдні є розмінування акваторії Чорного моря від мін та авіабомб. Це необхідно перш за все для більш безпечного проходження цивільних суден гуманітарними коридорами, проте для цього необхідна допомога міжнародних партнерів.