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В Минобороны рассказали, сколько территорий разминировали в Украине с начала войны

13 декабря 2023 14:49
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Минобороны рассказали, сколько территорий разминировали в Украине с начала войны
Представитель Минобороны Олег Шуварский. Фото: Military Media Center.
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

С начала полномасштабного вторжения в Украину уже разминировали более 2,6 тыс. кв. км территорий. В то же время Минобороны увеличило численность личного состава подразделений разминирования почти до 5 тыс. человек.

Об этом заявил заместитель начальника Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности Министерства обороны Украины полковник Олег Шуварский на брифинге в Military Media Center.

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По его словам, от взрывоопасных предметов очищены также:

  • 68,4 кв. км акваторий/водоем;
  • 8463 км автомобильных дорог;
  • 8694 км линий электропередач;
  • 3087 км железнодорожных путей;
  • 650 км трубопроводов.

В то же время, площадь деоккупированных территорий, на которых сейчас возможно выполнение мероприятий гуманитарного разминирования, оценивается в 45 тыс. кв.км.

"Учитывая необходимость гуманитарного разминирования такого масштаба, Министерство обороны Украины приняло решение об увеличении численности личного состава подразделений разминирования в составе ВС Украины и Государственной специальной службы транспорта до почти 5 тыс. человек", — говорится в сообщении.

Шуварский рассказал, что по состоянию на сегодняшний день в составе ВСУ сформировано пять батальонов разминирования и три отдельных роты, которые спланированы для выполнения задач по разминированию деоккупированных территорий, как правительственные операторы противоминной деятельности.

Напомним, что правительство Украины выделит более 788 млн. грн. на разминирование и фортификационные укрепления. Такое решение было принято на внеочередном заседании Кабмина 7 декабря.

Кроме того, одной из главных проблем Украины на юге является разминирование акватории Черного моря от мин и авиабомб. Это необходимо прежде всего для более безопасного прохождения гражданских судов по гуманитарным коридорам, однако для этого необходима помощь международных партнеров.

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