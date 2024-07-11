Повітряна тривога в Україні ввечері 11 липня

Ракета в небі. Фото: EPA

Повітряну тривогу оголосили на півночі України ввечері, 11 липня. Російські окупанти запустили ракети та безпілотники.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Зафіксовано рух крилатих ракет з Сумщини на Чернігівщину, курс — західний. Також ворожа ціль з Чернігівської області в Київську.

Декілька груп ударних безпілотників ворога на півдні Київської області рухаються на Білу Церкву та Переяслав зі сходу.

Також зафіксовано БпЛА на Чернігівщині у напрямку Броварів та Кіровоградської області.

Дописи Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 20:46. Повітряна тривога поширилась також на західні області.

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, у Херсонській області російські загарбники вкотре спеціально скинули вибухівку на рятувальників, які приїхали гасити пожежу. На щастя, вогнеборці встигли сховатися в укритті, ніхто не постраждав.

Також окупанти продовжують щодня атакувати населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів авіабомб, артилерією та дронів є поранені в регіоні.