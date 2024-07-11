Повітряна тривога в Україні ввечері 11 липня

На півночі України оголосили повітряну тривогу — окупанти запустили ракети
Повітряну тривогу оголосили на півночі України ввечері, 11 липня. Російські окупанти запустили ракети та безпілотники.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Повітряна тривога в Україні
Зафіксовано рух крилатих ракет з Сумщини на Чернігівщину, курс — західний. Також ворожа ціль з Чернігівської області в Київську.
Декілька груп ударних безпілотників ворога на півдні Київської області рухаються на Білу Церкву та Переяслав зі сходу.
Також зафіксовано БпЛА на Чернігівщині у напрямку Броварів та Кіровоградської області.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Оновлено 20:46. Повітряна тривога поширилась також на західні області.
Нагадаємо, у Херсонській області російські загарбники вкотре спеціально скинули вибухівку на рятувальників, які приїхали гасити пожежу. На щастя, вогнеборці встигли сховатися в укритті, ніхто не постраждав.
Також окупанти продовжують щодня атакувати населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів авіабомб, артилерією та дронів є поранені в регіоні.
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