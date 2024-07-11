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На севере Украины объявили воздушную тревогу — оккупанты запустили ракеты

11 июля 2024 20:40
Виктория Козырь - редактор
Воздушная тревога в Украине вечером 11 июля
Ракета в небе. Фото: EPA
Виктория Козырь - редактор

Воздушную тревогу в некоторых областях Украины объявили вечером, 11 июля. Российские оккупанты запустили ракеты и беспилотники.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Зафиксировано движение крылатых ракет с Сумщины на Черниговщину, курс — западный. Также вражеская цель из Черниговской области в Киевскую.

Несколько групп ударных беспилотников врага на юге Киевской области движутся на Белую Церковь и Переяслав с востока. 

Также зафиксировано БпЛА на Черниговщине в направлении Броваров и Кировоградской области.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог
Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 20:46. Воздушная тревога распространилась также на западные области.

Карта воздушных тревог
Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, в Херсонской области российские захватчики в очередной раз специально сбросили взрывчатку на спасателей, приехавших тушить пожар. К счастью, пожарные успели спрятаться в укрытии, никто не пострадал.

Также оокупанты продолжают ежедневно атаковать населенные пункты Харьковской области. Вследствие обстрелов авиабомб, артиллерией и дронов есть раненые в регионе.

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