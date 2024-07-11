Воздушная тревога в Украине вечером 11 июля

На севере Украины объявили воздушную тревогу — оккупанты запустили ракеты
Воздушную тревогу в некоторых областях Украины объявили вечером, 11 июля. Российские оккупанты запустили ракеты и беспилотники.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога в Украине
Зафиксировано движение крылатых ракет с Сумщины на Черниговщину, курс — западный. Также вражеская цель из Черниговской области в Киевскую.
Несколько групп ударных беспилотников врага на юге Киевской области движутся на Белую Церковь и Переяслав с востока.
Также зафиксировано БпЛА на Черниговщине в направлении Броваров и Кировоградской области.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Обновлено 20:46. Воздушная тревога распространилась также на западные области.
Напомним, в Херсонской области российские захватчики в очередной раз специально сбросили взрывчатку на спасателей, приехавших тушить пожар. К счастью, пожарные успели спрятаться в укрытии, никто не пострадал.
Также оокупанты продолжают ежедневно атаковать населенные пункты Харьковской области. Вследствие обстрелов авиабомб, артиллерией и дронов есть раненые в регионе.
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