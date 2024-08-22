У річці Сейм вода стала чорною — місцеві скаржаться на головні болі

Мор риби в річці Сейм. Фото: скриншот з відео

На річці Сейм фіксують екологічну катастрофу. Вона вже кілька днів має коричнево-чорний колір від кордону з Росією аж до міста Путивль.

Про це повідомляє Маріуполь.Спротив у Telegram у четвер, 22 серпня.

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"На річці Сейм екологічна катастрофа. Від кордону з Росією і нижче за течією до міста Путивль вода вже кілька діб має коричнево-чорний колір", — йдеться у повідомленні.

Мор риби в річці. Фото: Маріуполь.Спротив

За словами місцевих жителів, від річки йде неприємний запах сірководню — люди скаржаться медикам на запаморочення та головні болі. Також відбувається масовий мор риби, що ще більше погіршує ситуацію.

Відомо, що забруднення йде від селища Тьоткине, де росіяни скинули у річку відстійники цукрового заводу.

"Населений пункт повинен бути звільнений хоча б для того, аби припинилося забруднення української річки", — наголосили в Спротиві.